Naviera Ultramar y filiales acumulan alertas de la UIF por huachicol fiscal y marítimo

CDMX.- La empresa naviera Ultramar y sus filiales están bajo la lupa de autoridades federales en los últimos meses, tras encontrarse alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas operaciones relacionadas con huachicol fiscal y marítimo. De acuerdo con documentos en poder de Grupo Reforma, además de Ultramar, las empresas clave involucradas incluyen a Naviera Ocean GM, Naviera Magna, Operadora Marina Ganadora, Naviera Laguna Nichupté y Ticket Tours, entre otras.

El fundador de Ultramar, Germán Orozco Sarro, falleció en 2021 y el control del grupo es disputado entre sus hijos Germán, Daniela y Andrea Orozco Schmidt, así como con su hermano Mauricio. ALERTAS DE LA UIF INICIARON DESDE 2021 A partir de 2021 comenzaron las alertas de la UIF, y entre las operaciones realizadas en bancos como Santander, BBVA y Bank of América relacionadas y vigiladas a los hermanos Orozco Schmidt están detectadas las siguientes. En noviembre de 2021, una de las alertas se emite por 724 operaciones por un total de 3.7 millones de dólares.

“En el periodo de octubre 2022 a enero 2023 ingresaron a la cuenta 30 operaciones por un total de $55,223,946.00 MN. En el periodo de mayo 2023 a agosto 2023 ingresaron a la cuenta 6 operaciones por un total de $1,121,073.00 USD. En el periodo de octubre 2024 a noviembre 2025 ingresaron a la cuenta 136 operaciones por un total de $52,744,011.45 MN. En el periodo de marzo a noviembre de 2025 ingresaron a la cuenta 766 operaciones por un total de $41,908,374.00 MN.”, agrega otra de las alertas. También se tiene el conocimiento que recibe recursos de VV Astillero, incluida en lista OFAC por blanqueo de fondos. En el periodo de abril a octubre 2025 ingresaron a la cuenta en 507 operaciones un total de 21.4 millones de pesos. SE INDAGAN DOS TRANSACCIONES POR 7 MILLONES Asimismo, se indagan dos transacciones SPEI del 15/10/2025 de Germán Orozco, por las cantidades 3.5 millones de pesos, y otro monto similar para su hermana Daniela Orozco Schmidt. De la misma manera, existe una alerta de la UIF que involucra al director general de Ultramar, Arturo Báez Vega, por una transferencia internacional de un millón 121 mil 73 dólares, que recibió en 2023 por parte de Ricardo Vega Serrador, conocido como el “Zar de las gasolineras”, quien ha sido investigado por las autoridades federales por lavado de dinero.

En febrero del 2021, REFORMA publicó que la UIF congeló 270 cuentas bancarias a empresas de Vega Serrador en los giros inmobiliario, gasolinero, restaurantero, entre otros. “En el contexto del Caribe mexicano, donde el turismo genera alto flujo de efectivo y las embarcaciones rápidas facilitan movimientos discretos, el grupo habría incorporado traslados de hidrocarburos ilícitos (“huachicol fiscal” o huachicol marítimo)”, señala otro de los documentos en poder de Grupo REFORMA. COMBUSTIBLE SE OBTIENE DE DUCTOS DEL GOLFO DE MÉXICO Ultramar es controlada por la familia Orozco Schmidt y entre las investigaciones de las que es objeto está una relacionada con un esquema de huachicol fiscal (tráfico ilegal de hidrocarburos) que aprovecha la flota turística de rutas Cancún-Isla Mujeres, Playa del Carmen-Cozumel y Cozumel.

“Las embarcaciones rápidas y de gran capacidad sirven de cobertura perfecta para traslados nocturnos o de baja demanda, mientras los muelles privados y estructuras offshore ocultan el origen ilícito”, se menciona en el documento.

La investigación señala que el combustible (diésel y gasolina) se obtiene principalmente de tomas clandestinas en ductos del Golfo de México o mediante importaciones irregulares vía puertos como Veracruz o Altamira. En tanto, Naviera Laguna Nichupté (parte del grupo) actúa como refuerzo logístico: proporciona embarcaciones auxiliares de menor tamaño para traslados cortos desde alta mar hasta la costa, o como “pantalla” para distraer patrullajes. Ticket Tours sirve de cobertura comercial: algunas salidas se registran como “tours especiales” o “fletes nocturnos” para mantener la actividad visible sin levantar sospechas.