Senado aprueba cambios a la Ley Aduanera: estas son las nuevas sanciones contra el huachicol fiscal
La reforma fue avalada en fast track con 66 votos a favor y contempla multas de hasta 100% del valor comercial.
El Senado de la República aprobó en fast track una reforma a la Ley Aduanera que endurece las sanciones relacionadas con irregularidades en operaciones de comercio exterior, entre ellas las vinculadas con el llamado huachicol fiscal.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 66 votos a favor, 37 en contra y una abstención. Tras su aprobación, el proyecto fue turnado al Ejecutivo Federal para continuar con el proceso legislativo correspondiente.
Entre los principales cambios destaca la imposición de multas que pueden alcanzar hasta el 100 por ciento del valor comercial de determinadas mercancías cuando se detecten irregularidades en la información presentada ante las autoridades.
¿QUÉ CAMBIA CON LA REFORMA A LA LEY ADUANERA?
Uno de los puntos centrales de la reforma es el endurecimiento de las sanciones para operaciones relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos.
De acuerdo con el proyecto aprobado, cuando el importador presente información inexacta, incompleta o falsa en la documentación y las declaraciones correspondientes, podrá recibir una multa equivalente al 50 por ciento y hasta el 100 por ciento del valor comercial de las mercancías.
La modificación busca fortalecer los mecanismos de revisión y fiscalización para detectar posibles irregularidades en las importaciones, así como combatir prácticas como la subvaluación de mercancías.
Con estas medidas, las autoridades pretenden mejorar el control de las operaciones comerciales y reducir la evasión de contribuciones relacionadas con el comercio exterior.
SENADO DEFIENDE MEDIDAS CONTRA EL HUACHICOL FISCAL
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, señaló que la subvaluación de mercancías representa un problema para el sistema aduanero mexicano.
Esta práctica puede provocar la omisión de contribuciones y generar condiciones desiguales entre las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales y aquellas que incurren en irregularidades.
Por ello, sostuvo que es necesario dotar a las autoridades de herramientas legales para identificar posibles incumplimientos, proteger los ingresos públicos y mejorar la vigilancia de las operaciones de comercio exterior.
La reforma busca que los mecanismos de verificación permitan detectar inconsistencias de manera oportuna y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades aduaneras.
PAN CUESTIONA LA PROPORCIONALIDAD DE LAS MULTAS
La propuesta también generó críticas de la oposición. La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Imelda Sanmiguel Sánchez, cuestionó la proporcionalidad de las sanciones contempladas en la reforma.
La legisladora advirtió que las disposiciones podrían dar un tratamiento similar a quienes participan en actividades relacionadas con el huachicol fiscal y a empresas legítimas que cometan alguna irregularidad administrativa.
Desde esta perspectiva, señaló que las medidas podrían afectar a compañías que operan formalmente y que necesitan condiciones claras para cumplir con sus obligaciones.
El debate se centró así en el alcance de las sanciones y en la necesidad de combatir las prácticas ilegales sin generar consecuencias desproporcionadas para el sector empresarial.
¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGOR LA REFORMA ADUANERA?
De acuerdo con el régimen transitorio del proyecto aprobado por el Senado, las modificaciones entrarían en vigor el 1 de enero de 2027.
La aplicación de las nuevas disposiciones dependerá de la conclusión del proceso legislativo y de su publicación oficial.
Con esta reforma, el Gobierno federal busca reforzar la fiscalización aduanera y combatir irregularidades que afectan la recaudación. Sin embargo, las sanciones y sus posibles efectos para las empresas continuarán siendo parte de la discusión sobre el equilibrio entre el control fiscal y la seguridad jurídica en el comercio exterior.