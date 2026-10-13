Senado aprueba cambios a la Ley Aduanera: estas son las nuevas sanciones contra el huachicol fiscal

El Senado de la República aprobó en fast track una reforma a la Ley Aduanera que endurece las sanciones relacionadas con irregularidades en operaciones de comercio exterior, entre ellas las vinculadas con el llamado huachicol fiscal.

La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 66 votos a favor, 37 en contra y una abstención. Tras su aprobación, el proyecto fue turnado al Ejecutivo Federal para continuar con el proceso legislativo correspondiente.

Entre los principales cambios destaca la imposición de multas que pueden alcanzar hasta el 100 por ciento del valor comercial de determinadas mercancías cuando se detecten irregularidades en la información presentada ante las autoridades.

¿QUÉ CAMBIA CON LA REFORMA A LA LEY ADUANERA?

Uno de los puntos centrales de la reforma es el endurecimiento de las sanciones para operaciones relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos.

De acuerdo con el proyecto aprobado, cuando el importador presente información inexacta, incompleta o falsa en la documentación y las declaraciones correspondientes, podrá recibir una multa equivalente al 50 por ciento y hasta el 100 por ciento del valor comercial de las mercancías.

La modificación busca fortalecer los mecanismos de revisión y fiscalización para detectar posibles irregularidades en las importaciones, así como combatir prácticas como la subvaluación de mercancías.

Con estas medidas, las autoridades pretenden mejorar el control de las operaciones comerciales y reducir la evasión de contribuciones relacionadas con el comercio exterior.