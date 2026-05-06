$!Detectan primer caso de gusano barrenador en perro en CDMX; activan vigilancia en Tlalpan

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), informó sobre la detección del primer caso de gusano barrenador en un perro en la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía Tlalpan. De acuerdo con SENASICA, el 26 de abril se recibió un reporte a través de las líneas de emergencia sobre un caso de miasis en un canino, el cual fue ingresado a una clínica veterinaria ubicada en la comunidad de Topilejo. En un comunicado oficial difundido el 5 de mayo, el SENASICA detalló que el médico veterinario responsable notificó la presencia de miasis en la base de la oreja izquierda de un perro de raza dóberman, de 12 años de edad. La lesión habría sido provocada por una herida derivada de una pelea con otros perros.

SENASICA CONSIDERA CASO AISLADO La autoridad sanitaria indicó que, hasta el momento, no se han identificado casos secundarios relacionados con este evento. Asimismo, señaló que, debido a la altitud y a las condiciones climáticas de la zona donde se detectó, el caso es considerado como una incursión, es decir, un evento aislado. El organismo añadió que el caso permanece en periodo activo, pero bajo supervisión, control y atención directa por parte del SENASICA. IMPLEMENTAN MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y VIGILANCIA Tras la confirmación del caso, se implementó una estrategia de contención en la zona, acompañada de diversas acciones contraepidémicas. Entre las medidas adoptadas se encuentra el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica, tanto pasiva como activa, así como la realización de investigaciones retrospectivas y prospectivas. También se llevó a cabo la desinfestación del domicilio donde habitaba el animal afectado, además de la conformación de brigadas para el rastreo epidemiológico en municipios aledaños. Las autoridades informaron que se desarrollan recorridos casa por casa mediante encuestas epidemiológicas, con el objetivo de detectar posibles casos adicionales y ampliar el monitoreo en la región.

SENASICA REALIZA LABORES Y EXHORTA A DENUNCIAR POSIBLES CASOS DE GUSANO BARRENADOR El SENASICA indicó que se han intensificado las acciones de difusión en territorio, así como en redes sociales y medios de comunicación, con la finalidad de promover el reporte oportuno de posibles casos y fortalecer las medidas preventivas entre la población. El Gobierno de México, a través del SENASICA, señaló que mantiene vigilancia permanente en la zona y cuenta con protocolos de respuesta inmediata, personal especializado y coordinación interinstitucional para la atención de casos relacionados con el gusano barrenador del ganado, en el marco de la estrategia nacional para su prevención y erradicación.

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