Alerta sanitaria: Gusano barrenador salta a humanos, detectan primer caso en Querétaro

El gusano barrenador , una plaga asociada principalmente al ganado, ha encendido nuevas alertas en México tras confirmarse el primer caso en humanos en Querétaro. La Secretaría de Salud estatal informó que el paciente es un adulto mayor que fue atendido y dado de alta, aunque el caso ha motivado investigaciones para detectar posibles focos de infección.

¿Qué se sabe del primer caso en humanos?

De acuerdo con autoridades sanitarias, el paciente fue identificado en una comunidad rural del estado, donde presentaba heridas crónicas y condiciones de abandono, factores que facilitaron la aparición de larvas.

El hombre fue trasladado al Hospital General de Cadereyta, donde recibió tratamiento médico basado en:

- Limpieza de lesiones

- Aplicación de medicamentos antiparasitarios

- Supervisión médica continua

Tras la atención, fue dado de alta el 1 de mayo, aunque permanece bajo vigilancia sanitaria.

Investigación en curso

El caso ha generado especial atención debido a que no existían registros previos de animales infectados en la zona, lo que ha llevado a autoridades agropecuarias y de salud a coordinar operativos para identificar el origen del contagio y prevenir nuevos casos.

¿Qué es el gusano barrenador y cómo afecta a humanos?

El gusano barrenador es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas o mucosas de mamíferos. Al eclosionar, las larvas penetran la piel y se alimentan de tejido vivo.

Aunque es más común en animales, en humanos puede causar infecciones graves conocidas como miasis.

Síntomas y riesgos

Los síntomas pueden evolucionar rápidamente si no se atienden a tiempo. Entre los más comunes destacan:

- Dolor intenso y enrojecimiento

- Presencia de larvas en la piel

- Secreción y lesiones profundas

- Fiebre y malestar general

En casos avanzados, la infección puede provocar necrosis y complicaciones bacterianas, lo que eleva el riesgo para la salud.

¿Cómo se trata esta infección?

El tratamiento requiere intervención médica inmediata. Generalmente incluye la extracción de larvas, limpieza de la herida y el uso de antibióticos o antiparasitarios.

La detección temprana es clave, ya que mejora significativamente el pronóstico y reduce el riesgo de complicaciones.

Aumentan los casos y la vigilancia en México

El caso en Querétaro ocurre en un contexto donde el gusano barrenador ha mostrado un repunte. De acuerdo con datos oficiales, más de 400 casos en animales se han registrado en 2026, principalmente en el norte del país.

Ante este panorama, la Secretaría de Agricultura y SENASICA han intensificado campañas para contener la propagación, mientras que especialistas trabajan en estrategias de detección temprana.

Prevención: claves para reducir el riesgo

Aunque los casos en humanos son poco frecuentes, las autoridades recomiendan:

- Mantener heridas limpias y cubiertas

- Evitar exposición prolongada en zonas con alta presencia de moscas

- Vigilar la salud de animales domésticos

- Buscar atención médica ante cualquier lesión sospechosa