Detenido de la masacre de Salamanca es vinculado a proceso, pero Fiscalía no comparte detalles

El 3 de febrero se reportó que uno, de los 3 detenidos por la masacre del campo de futbol de Salamanca, en Guanajuato, fue vinculado a proceso.

Los otros dos aún esperan que sus casos sean procesados por el sistema judicial. No obstante, la Fiscalía del Estado decidió no dar detalles sobre la identidad del que está pasando por proceso.

El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste argumentó que, en el caso de la masacre del campo de fútbol, donde fallecieron 11 personas, no dará información a los medios para proteger la integridad de la investigación contra el crimen organizado.

‘Ese tema es trascendente, es muy sensible, altísimamente delicado y tan sensible que no esperen que les dé información, no a ustedes, y por qué no, en mérito de labor periodística, sino en mérito de la secrecía a la que estoy obligado’ aseveró la Fiscalía.

TE PUEDE INTERESAR: Ataque en campo de futbol de Salamanca destapa disputa criminal y cobro de extorsiones

El funcionario de Gobierno informó que el detenido, en particular, fue puesto en proceso por la portación de armas de fuego en juzgado federal. Posteriormente, será judicializado por delitos de fuero común.