Detiene a hombre que paseaba en BMW con reporte de robo, en Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 9 febrero 2026
    Detiene a hombre que paseaba en BMW con reporte de robo, en Nuevo León
    Elementos de seguridad detuvieron en Guadalupe a un hombre que circulaba en un BMW con reporte de robo; el vehículo fue recuperado y el conductor quedó a disposición del MP Fotos: cortesía

Un hombre de 31 años fue detenido en Guadalupe, Nuevo León, al conducir un BMW con reporte de robo confirmado por autoridades municipales.

Un hombre, de 31 años, fue detenido en Guadalupe, Nuevo León cuando se paseaba por calles de ese municipio en un automóvil BMW que tenía reporte de robo.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó que logró la recuperación de la unidad y la detención del conductor.

Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Israel Cavazos y la calle España, en la colonia Rincón de la Sierra.

TE PUEDE INTERESAR: Fuerza Civil detiene a hombre por disparar a un perro, en Nuevo León

$!Detiene a hombre que paseaba en BMW con reporte de robo, en Nuevo León

AUTORIDADES DETECTAN UN VEHÍCULO CON REPORTE DE ROBO

Durante un recorrido de disuasión delictiva, los oficiales detectaron la presencia del automóvil que coincidía con las características reportadas antes por un ciudadano.

Tras marcarle el alto al conductor de la unidad y realizar la verificación correspondiente, a través del C4 se confirmó que el BMW gris con placas de Durango contaba con reporte de robo con fecha del 7 de febrero.

$!Detiene a hombre que paseaba en BMW con reporte de robo, en Nuevo León

El conductor de la unidad fue identificado como Édgar Arnulfo “N”, de 31 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de equiparable al robo de vehículo, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Robos

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Suprema Corte

Suprema Corte
true

De todo, como en botica
La Fiscalía de Nuevo León confirmó la identidad de Britany Nahomi, de 15 años, cuyo cuerpo fue hallado en un predio de Monterrey; un adolescente fue detenido como sospechoso.

Confirma Fiscalía que cuerpo hallado en terreno baldío sí es de Britany, joven de 15 años desaparecida, en NL
Donald Trump utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra el Show de Medio Tiempo protagonizado por Bad Bunny.

‘Uno de los peores, es repugnante’: Reacciona Donald Trump a la actuación de Benito

Se mantendrá la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango.

Febrero Loco en México... Caerá aguanieve, fuertes lluvias, heladas de -5 grados y calor de hasta 40 en estos estados
En medio de casos recientes de sarampión en México, expertos alertan sobre sus riesgos y la importancia de la vacunación.

¿Qué es la peligrosa amnesia inmunológica?... la pueden padecer los portadores del Sarampión
De Toy Story a The Mandalorian: Estos son los anuncios que más nos impactaron del Super Bowl

De Toy Story a The Mandalorian: Estos son los anuncios que más nos impactaron del Super Bowl
La afición albiverde espera que las decisiones anunciadas se reflejen en un mejor desempeño en la Liga MX.

Santos Laguna admite deuda deportiva y anuncia un proceso de reconstrucción