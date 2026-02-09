$!Detiene a hombre que paseaba en BMW con reporte de robo, en Nuevo León

Un hombre, de 31 años, fue detenido en Guadalupe, Nuevo León cuando se paseaba por calles de ese municipio en un automóvil BMW que tenía reporte de robo.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó que logró la recuperación de la unidad y la detención del conductor.

Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Israel Cavazos y la calle España, en la colonia Rincón de la Sierra.

