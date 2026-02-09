Detiene a hombre que paseaba en BMW con reporte de robo, en Nuevo León
Un hombre, de 31 años, fue detenido en Guadalupe, Nuevo León cuando se paseaba por calles de ese municipio en un automóvil BMW que tenía reporte de robo.
La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó que logró la recuperación de la unidad y la detención del conductor.
Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Israel Cavazos y la calle España, en la colonia Rincón de la Sierra.
AUTORIDADES DETECTAN UN VEHÍCULO CON REPORTE DE ROBO
Durante un recorrido de disuasión delictiva, los oficiales detectaron la presencia del automóvil que coincidía con las características reportadas antes por un ciudadano.
Tras marcarle el alto al conductor de la unidad y realizar la verificación correspondiente, a través del C4 se confirmó que el BMW gris con placas de Durango contaba con reporte de robo con fecha del 7 de febrero.
El conductor de la unidad fue identificado como Édgar Arnulfo “N”, de 31 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de equiparable al robo de vehículo, mientras continúan las investigaciones correspondientes.