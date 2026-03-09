Detiene ICE a familia mexicana durante cita de asilo; tenían permiso de CBP One

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 9 marzo 2026
    Detiene ICE a familia mexicana durante cita de asilo; tenían permiso de CBP One
    Autoridades citaron a la familia con sus hijos, donde fueron detenidos sorpresivamente; tras quedar bajo custodia de ICE, fueron separados y enviados a distintos centros de detención. CUARTOOSCURO

Agentes de ICE detuvieron a tres estudiantes y sus padres; esto aunque la familia cumplía con dicho programa y tenía audiencia hasta finales de 2026

Tres estudiantes mexicanos y sus padres, quienes se encontraban en un proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos, fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

TE PUEDE INTERESAR: Llamadas al 911 revelan cómo es el sufrimiento de los internos en el mayor centro de detención del ICE

El arresto ocurrió en las instalaciones del ICE, cuando la familia acudió a una audiencia.

Los estudiantes fueron identificados como Caleb Gámez Cuéllar, de 14 años; Joshua Gámez Cuéllar, de 12; y su hermano mayor Antonio Gámez-Cuéllar, de 18 años.

De acuerdo con reportes, el arresto ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando acudieron junto con sus padres a su cita.

La familia llegó al Valle del Río Grande en mayo de 2023, luego de solicitar asilo mediante el programa CBP One, implementado durante la administración del expresidente Joe Biden.

En ese entonces, dicho programa permitía a solicitantes de asilo programar citas con autoridades migratorias y presentarse legalmente en un puerto de entrada para iniciar su proceso.

La familia superó la evaluación de “miedo creíble” y desde entonces había cumplido con todas sus citas judiciales y reuniones periódicas con ICE mientras avanzaba su solicitud de asilo.

TE PUEDE INTERESAR: Estiman saturación de albergues de migrantes ante expulsión de EU de extranjeros con CBP One

Originalmente, tenía programada una audiencia final en septiembre de 2026, cuando se determinaría si se les otorgaba o no el beneficio del asilo.

Los padres fueron citados nuevamente por autoridades migratorias y se les pidió acudir acompañados de sus hijos.

Fue al presentarse en las oficinas cuando agentes de ICE les informaron que quedarían bajo custodia y posteriormente fueron trasladados a diferentes centros de detención.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportaciones
Migrantes

Localizaciones


Estados Unidos
México

Organizaciones


ICE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
8M: Del amor al odio

8M: Del amor al odio
NosotrAs... somos espejo

NosotrAs... somos espejo
A nivel nacional, Coahuila ocupa el lugar 14 entre estados con más indagatorias por el delito de fraude.

Sin freno los fraudes en Coahuila: se abren 6 investigaciones todos los días
La movilización inició en el Tecnológico de Saltillo y reunió a más de 10 mil asistentes.

Muchas voces, un clamor: mujeres marchan en el 8M por una vida libre de violencia en Saltillo
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
Las noticias para el fin de semana: 8M en México y en Saltillo; Nuevo líder de Irán; Caso Karina Barrón

Las noticias para el fin de semana: 8M en México y en Saltillo; Nuevo líder de Irán; Caso Karina Barrón

La conductora Galilea Montijo participó como invitada en los XV años de Mafer, evento viral con artistas como J Balvin y Belinda

Galilea Montijo explica su presencia en los XV años de “Mafer” tras polémica por el lujo del evento
Mujeres de distintas edades recorrieron ocho kilómetros caminando, trotando o corriendo durante la actividad organizada por el club de corredores Gato Araiza.

Más de 150 mujeres corren 8KM Power en Saltillo para conmemorar el 8M