Detiene ICE a familia mexicana durante cita de asilo; tenían permiso de CBP One

Tres estudiantes mexicanos y sus padres, quienes se encontraban en un proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos, fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El arresto ocurrió en las instalaciones del ICE, cuando la familia acudió a una audiencia.

Los estudiantes fueron identificados como Caleb Gámez Cuéllar, de 14 años; Joshua Gámez Cuéllar, de 12; y su hermano mayor Antonio Gámez-Cuéllar, de 18 años.

De acuerdo con reportes, el arresto ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando acudieron junto con sus padres a su cita.

La familia llegó al Valle del Río Grande en mayo de 2023, luego de solicitar asilo mediante el programa CBP One, implementado durante la administración del expresidente Joe Biden.

En ese entonces, dicho programa permitía a solicitantes de asilo programar citas con autoridades migratorias y presentarse legalmente en un puerto de entrada para iniciar su proceso.

La familia superó la evaluación de “miedo creíble” y desde entonces había cumplido con todas sus citas judiciales y reuniones periódicas con ICE mientras avanzaba su solicitud de asilo.

Originalmente, tenía programada una audiencia final en septiembre de 2026, cuando se determinaría si se les otorgaba o no el beneficio del asilo.

Los padres fueron citados nuevamente por autoridades migratorias y se les pidió acudir acompañados de sus hijos.

Fue al presentarse en las oficinas cuando agentes de ICE les informaron que quedarían bajo custodia y posteriormente fueron trasladados a diferentes centros de detención.