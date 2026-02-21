Cateos simultáneos en Veracruz y Boca del Río dejan 14 detenidos y liberan a una víctima de secuestro

BOCA DEL RÍO, VER.- Fuerzas federales detuvieron a 14 presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al secuestro en la zona conurbada entre Veracruz y Boca del Río. Entre los capturados está Israel Enríquez Meneses, identificado como jefe operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esa región.

El Gabinete de Seguridad informó que en el operativo participaron elementos de la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y la Fiscalía estatal.

La acción incluyó 13 cateos simultáneos en distintos domicilios de Boca del Río y el puerto de Veracruz, lo que derivó en la detención de nueve hombres y cinco mujeres, según el reporte oficial.

Las autoridades indicaron que la investigación se originó a partir de una denuncia por el secuestro de una persona ocurrido el 9 de enero en la colonia Lafragua, en el municipio de Veracruz.

Tras las indagatorias, se identificaron inmuebles presuntamente vinculados con el caso y se obtuvieron de un juez de control órdenes para intervenir domicilios en Boca del Río y Veracruz, detalló el Gabinete de Seguridad.

El despliegue concluyó con el aseguramiento de armamento y equipo, además de vehículos y dosis de droga. En el operativo se reportó la localización de cinco armas largas y cuatro armas cortas, así como seis granadas y municiones.

También se liberó a una persona que se encontraba privada de la libertad, a quien se brindó auxilio inmediato. La víctima recibió atención médica y orientación para presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial.

El Gabinete de Seguridad señaló que a las personas detenidas se les informaron sus derechos y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.