Fernández Noroña critica al Gabinete de Seguridad por salida de exfuncionarios de Sinaloa hacia Estados Unidos
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Fernández Noroña cuestionó que exfuncionarios de Sinaloa investigados por presuntos nexos con Los Chapitos salieran a Estados Unidos.
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, lanzó críticas contra el Gabinete de Seguridad federal por la salida hacia Estados Unidos de dos exfuncionarios del gobierno de Sinaloa que actualmente enfrentan investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.
Los dos exfuncionarios fueron identificados como Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Alfonso Díaz Vega, quienes ingresaron a territorio estadounidense en medio de señalamientos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
FERNÁNDEZ NOROÑA CUESTIONA FALTA DE VIGILANCIA
Durante una transmisión en redes sociales, Fernández Noroña cuestionó que ambos exfuncionarios hayan podido salir del país sin restricciones, pese a que ya eran mencionados en investigaciones de autoridades estadounidenses.
El legislador señaló que el Gobierno federal debió mantener vigilancia y medidas de control sobre las personas señaladas, especialmente ante el contexto de cooperación internacional en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
“Es evidente que van a decir todo lo que quiera el gobierno de Estados Unidos a cambio de que los dejen en libertad o les pongan condenas muy ligeras”, expresó el senador morenista.
Asimismo, añadió que el Gabinete de Seguridad debió implementar medidas de resguardo y limitaciones de movilidad.
“El Gabinete de Seguridad, más allá de la posición correcta de pedir que entreguen pruebas de lo que están aseverando, debería tener bajo resguardo, vigilancia y ciertas limitaciones de movilidad a estas personas”, declaró.
GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ SE CONVIERTE EN TESTIGO COOPERANTE EN ESTADOS UNIDOS
Las declaraciones de Fernández Noroña se dieron después de que trascendiera que Gerardo Mérida Sánchez habría sido aceptado por autoridades de Estados Unidos como testigo cooperante, figura jurídica mediante la cual una persona obtiene beneficios procesales y protección a cambio de proporcionar información relevante para investigaciones criminales.
De acuerdo con versiones difundidas en medios nacionales, las autoridades estadounidenses buscarían obtener datos relacionados con una presunta red de protección y complicidades vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya y figura dentro de las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
“No puede actuarse con ligereza”, afirma.
FERNÁNDEZ NOROÑA CUESTIONA FALTA DE ACCIÓN ANTE ENTREGA DE GERARDO MÉRIDA
El senador también cuestionó que las autoridades mexicanas tuvieran información sobre el cruce fronterizo de los exfuncionarios y, aun así, no hubieran actuado previamente.
“Cómo es posible que tengan hasta la hora y el lugar por donde cruzó, ahora que nos informen cómo pasó, en qué vuelo llegó el exsecretario de Finanzas a Nueva York”, señaló.
Fernández Noroña sostuvo que la defensa de la soberanía nacional no debe impedir el seguimiento y vigilancia de personas bajo investigación.
“¿Cómo es posible que no se le dé la dimensión de la gravedad al tema? Una cosa es que nosotros estemos correctamente diciendo ‘verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional’, y otra cosa es que actuemos con una ligereza en cuanto a la ubicación de las personas señaladas. ¡No puede ser! ¿En qué están pensando?”, expresó.
INVESTIGACIÓN EN ESTADOS UNIDOS
Tanto Gerardo Mérida Sánchez como Enrique Alfonso Díaz Vega forman parte de los nombres señalados en la acusación presentada por fiscales del Distrito Sur de Nueva York contra funcionarios y exfuncionarios relacionados con la administración sinaloense.
Las investigaciones estadounidenses están relacionadas con presuntas operaciones de tráfico de narcóticos, protección a integrantes de “Los Chapitos” y posibles actos de colaboración con estructuras del crimen organizado.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido un posicionamiento oficial sobre los señalamientos realizados por el senador ni sobre las circunstancias en las que ambos exfuncionarios ingresaron a territorio estadounidense.