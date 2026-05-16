Fernández Noroña critica al Gabinete de Seguridad por salida de exfuncionarios de Sinaloa hacia Estados Unidos

Los dos exfuncionarios fueron identificados como Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Alfonso Díaz Vega, quienes ingresaron a territorio estadounidense en medio de señalamientos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, lanzó críticas contra el Gabinete de Seguridad federal por la salida hacia Estados Unidos de dos exfuncionarios del gobierno de Sinaloa que actualmente enfrentan investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.

FERNÁNDEZ NOROÑA CUESTIONA FALTA DE VIGILANCIA

Durante una transmisión en redes sociales, Fernández Noroña cuestionó que ambos exfuncionarios hayan podido salir del país sin restricciones, pese a que ya eran mencionados en investigaciones de autoridades estadounidenses.

El legislador señaló que el Gobierno federal debió mantener vigilancia y medidas de control sobre las personas señaladas, especialmente ante el contexto de cooperación internacional en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

“Es evidente que van a decir todo lo que quiera el gobierno de Estados Unidos a cambio de que los dejen en libertad o les pongan condenas muy ligeras”, expresó el senador morenista.

Asimismo, añadió que el Gabinete de Seguridad debió implementar medidas de resguardo y limitaciones de movilidad.

“El Gabinete de Seguridad, más allá de la posición correcta de pedir que entreguen pruebas de lo que están aseverando, debería tener bajo resguardo, vigilancia y ciertas limitaciones de movilidad a estas personas”, declaró.

GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ SE CONVIERTE EN TESTIGO COOPERANTE EN ESTADOS UNIDOS

Las declaraciones de Fernández Noroña se dieron después de que trascendiera que Gerardo Mérida Sánchez habría sido aceptado por autoridades de Estados Unidos como testigo cooperante, figura jurídica mediante la cual una persona obtiene beneficios procesales y protección a cambio de proporcionar información relevante para investigaciones criminales.

De acuerdo con versiones difundidas en medios nacionales, las autoridades estadounidenses buscarían obtener datos relacionados con una presunta red de protección y complicidades vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya y figura dentro de las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

“No puede actuarse con ligereza”, afirma.