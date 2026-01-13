Detienen a 4 presuntos integrantes del CJNG vinculados a Nemesio Oseguera

México
/ 13 enero 2026
    Detienen a 4 presuntos integrantes del CJNG vinculados a Nemesio Oseguera
    Detienen a 4 presuntos integrantes del CJNG FOTO: VANGUARDIA

Entre ellos, se destacó la captura de un jefe de plaza y de un coordinador de narcotráfico en Centroamérica

La tarde del 13 de enero, se reportó el arresto de 4 presuntos integrantes a grupos del crimen organizado, posicionados en el estado de Jalisco, principalmente en la ciudad de Guadalajara.

El reporte fue anunciado por la Fiscalía General de la República (FGR). En su comunicado se detalló que los cuatro detenidos pertenecen, al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y estarían ligados a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del grupo.

TE PUEDE INTERESAR: A mí El Mencho me pela la ver...’ La sentencia de muerte de ‘El Pirata de Culiacán’ a 8 años de su asesinato

Se informó que el operativo logró capturar a Jose ‘N’, también conocido como ‘El Uber’, supuesto jefe de plaza en los municipios de Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga.

Junto con el supuesto cabecilla, fueron arrestados Carlos ‘N’ y Mauricio ‘N’.

En el arresto de los primeros dos, se aseguraron narcóticos, cinco vehículos, dos armas, cargadores, cartuchos y dinero en efectivo.

En un comunicado siguiente, se informó de la captura de Luis ‘N’ en Tepic, Nayarit.

Por su parte, Luis ‘N’, presuntamente, estaba encargado de coordinar el trasiego de drogas desde el territorio centroamericano hasta las pistas de avión, clandestinas, en el occidente de México. Se agregó que también trabajó de operador financiero en el cártel liderado por ‘El Mencho’. En la captura de Luis ‘N’ se aseguraron narcóticos y una arma larga.

TE PUEDE INTERESAR: Cae con 11 armas largas y metanfetamina: juez lo manda 12 años a prisión

La investigación fue comunicada por Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR. El operativo logró la captura, gracias a la coordinación, en investigación, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Temas


Arrestos
Cárteles Mexicanos
Crimen Organizado

Localizaciones


Jalisco
Nayarit

Organizaciones


Sedena
CJNG

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Protección a conveniencia

Protección a conveniencia
true

Peligroso amor de la 4T a Cuba
Luego de horas de intensa búsqueda, autoridades del Estado de México confirmaron la localización con vida de Erika Camila, la menor de tres años que fue sustraída tras el doble feminicidio de su madre y su abuela en Cuautitlán Izcalli.

Localizan con vida a Erika Camila, tras asesinato de su madre y abuela en Cuautitlán Izcalli
Visita. El Hotel CasaSur, en Buenos Aires, volvió al centro de la polémica tras un video publicado por la periodista mexicana.

¡Tu tía la imprudente! Critican en redes a Shanik Berman por ‘presumir’ foto del lugar donde murió Liam Payne en Argentina
El programa Viviendas para el Bienestar busca facilitar el acceso a una casa a personas sin seguridad social ni inmueble propio, mediante subsidios, financiamiento preferencial y apoyo para la autoproducción, de acuerdo con los lineamientos de la Conavi para 2026.

Vivienda del Bienestar 2026: quiénes pueden acceder a una casa y cuáles son los requisitos del programa
Desde resolución de dudas hasta optimización de tareas, las apps y sitios web basados en IA transforman la forma de aprender y producir contenidos académicos. Conoce las mejores opciones disponibles.

Estas son las mejores apps y sitios de IA para estudiantes universitarios en 2026
Reclamo. El documental sobre la quinta temporada reavivó críticas al revelar que la producción comenzó sin tener listo el desenlace

Polémica en ‘Stranger Things’: fans acusan uso de IA en el final de la serie
Sky Sports México atraviesa su etapa final tras el inicio de recortes laborales y la integración total de su programación deportiva a la oferta de Izzi en el mercado nacional.

Sky Sports dejará de operar en México tras recortes de personal y fusión con Izzi