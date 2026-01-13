Detienen a 4 presuntos integrantes del CJNG vinculados a Nemesio Oseguera

La tarde del 13 de enero, se reportó el arresto de 4 presuntos integrantes a grupos del crimen organizado, posicionados en el estado de Jalisco, principalmente en la ciudad de Guadalajara. El reporte fue anunciado por la Fiscalía General de la República (FGR). En su comunicado se detalló que los cuatro detenidos pertenecen, al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y estarían ligados a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del grupo. TE PUEDE INTERESAR: ‘A mí El Mencho me pela la ver...’ La sentencia de muerte de ‘El Pirata de Culiacán’ a 8 años de su asesinato

Se informó que el operativo logró capturar a Jose ‘N’, también conocido como ‘El Uber’, supuesto jefe de plaza en los municipios de Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga. Junto con el supuesto cabecilla, fueron arrestados Carlos ‘N’ y Mauricio ‘N’. En el arresto de los primeros dos, se aseguraron narcóticos, cinco vehículos, dos armas, cargadores, cartuchos y dinero en efectivo. En un comunicado siguiente, se informó de la captura de Luis ‘N’ en Tepic, Nayarit.

Por su parte, Luis ‘N’, presuntamente, estaba encargado de coordinar el trasiego de drogas desde el territorio centroamericano hasta las pistas de avión, clandestinas, en el occidente de México. Se agregó que también trabajó de operador financiero en el cártel liderado por ‘El Mencho’. En la captura de Luis ‘N’ se aseguraron narcóticos y una arma larga.