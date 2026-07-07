Detienen a 45 posibles involucrados en el asesinato de dos agentes en Baja California Sur

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    Detienen a 45 posibles involucrados en el asesinato de dos agentes en Baja California Sur
    45 detenidos por doble homicidio en Baja California Sur Vanguardia

Los homicidios ocurrieron el 26 y 27 de junio, mientras los oficiales estaban en su respectivo día de descanso

El 3 de julio se reportó que la Secretaría de Seguridad de Baja California Sur ha realizado 45 detenciones, tras el asesinato de dos agentes de inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

El comunicado fue detallado por el titular de la secretaría, Laureano Carrillo Rodríguez. Los arrestos ocurrieron 8 días después de que se registraran los incidentes. Según los informes, los detenidos están vinculados de manera directa e indirecta con los casos de los agentes Manuel Enrique Guerrero Sánchez y Rubén López Orduño.

Los arrestos acontecieron en el Valle de Mexicali. Se destacó que entre los aprendidos hay dos funcionarios de la policía, uno activo y otro que había sido suspendido.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/suma-veracruz-435-homicidios-en-seis-meses-un-promedio-de-24-crimenes-al-dia-HO21945417

Sobre los homicidios del 26 y 27 de junio, cuando los respectivos oficiales estaban en su día de descanso, el titular de la Secretaría de Seguridad comentó que: ‘estamos hablando de la de la memoria de agentes que fueron asesinados, que fueron vilmente, cobardemente, masacrados, ¿no? Entonces, por supuesto que estamos, yo en lo personal sí estoy molesto, pero estamos atendiendo esa situación. La operación sigue todavía vigente’.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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