Detienen a 45 posibles involucrados en el asesinato de dos agentes en Baja California Sur
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Los homicidios ocurrieron el 26 y 27 de junio, mientras los oficiales estaban en su respectivo día de descanso
El 3 de julio se reportó que la Secretaría de Seguridad de Baja California Sur ha realizado 45 detenciones, tras el asesinato de dos agentes de inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).
El comunicado fue detallado por el titular de la secretaría, Laureano Carrillo Rodríguez. Los arrestos ocurrieron 8 días después de que se registraran los incidentes. Según los informes, los detenidos están vinculados de manera directa e indirecta con los casos de los agentes Manuel Enrique Guerrero Sánchez y Rubén López Orduño.
Los arrestos acontecieron en el Valle de Mexicali. Se destacó que entre los aprendidos hay dos funcionarios de la policía, uno activo y otro que había sido suspendido.
Sobre los homicidios del 26 y 27 de junio, cuando los respectivos oficiales estaban en su día de descanso, el titular de la Secretaría de Seguridad comentó que: ‘estamos hablando de la de la memoria de agentes que fueron asesinados, que fueron vilmente, cobardemente, masacrados, ¿no? Entonces, por supuesto que estamos, yo en lo personal sí estoy molesto, pero estamos atendiendo esa situación. La operación sigue todavía vigente’.