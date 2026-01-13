Detienen a alcalde de Constancia del Rosario por homicidio calificado en Oaxaca

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvieron al presidente municipal de Constancia del Rosario, Ignacio Martínez Salas, cuando acudía al Centro de Convenciones para solicitar su acreditación y poder hacer uso de sus participaciones municipales. La detención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente en su contra, derivada de una investigación por el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, ocurrido en la región de la Mixteca. TE PUEDE INTERESAR: Detienen a síndica de Cintalapa por presuntos delitos de abuso de autoridad y daño al erario PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONSTANCIA DEL ROSARIO CONTABA CON UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR HOMICIDIO CALIFICADO La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó, a través de un comunicado oficial, que la captura se realizó con base en la carpeta de investigación 17838/FMIX/PUTLA/2022. “La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio cumplimiento a una orden de aprehensión derivada de la carpeta de investigación 17838/FMIX/PUTLA/2022, para realizar la detención legal de una persona del sexo masculino identificada como I.M.S., por el delito de Homicidio Calificado con Alevosía y Ventaja, cometido en la región de la Mixteca”, señaló la dependencia.

QUÉ SE SABE SOBRE EL HOMICIDIO QUE SE ENCUENTRA VINCULADO CON IGNACIO MARTÍNEZ SALAS De acuerdo con las indagatorias ministeriales, los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 21 de mayo de 2022, cuando la víctima, identificada como E.C.M., se desplazaba a bordo de su vehículo por la carretera Federal Alfonso Gasga, en el tramo Pinotepa–Putla. “De acuerdo con los trabajos ministeriales, los hechos que se imputan sucedieron el 21 de mayo de 2022, cuando la víctima —un hombre identificado como E.C.M.— se desplazaba a bordo de su vehículo, sobre la carretera Federal Alfonso Gasga, Pinotepa–Putla”, informó la Fiscalía. Según la investigación, el ataque se produjo en las inmediaciones de la comunidad de San Marcos Coyulito, en el municipio de Putla Villa de Guerrero. “La investigación revela que, a la altura de la comunidad San Marcos Coyulito, Putla Villa de Guerrero, los atacantes que viajaban a bordo de una motocicleta agredieron a la víctima con disparos de arma de fuego, infligiendo lesiones por las que E.C.M. perdió la vida”, detalló la FGEO. FISCALÍA DE OAXACA OBTIENE PRUEBAS QUE VINCULARON A IGNACIO MARTÍNEZ SALAS CON HOMICIDIO El caso fue atendido por la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, que logró integrar los datos de prueba necesarios para solicitar una orden de aprehensión ante un juez de control. “La Fiscalía de Oaxaca tomó conocimiento del caso, a través de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, logrando obtener los datos de prueba suficientes gracias a los que un Juez de Control emitió una orden de aprehensión en contra de I.M.S., quien fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI)”, precisó la institución. Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. “Tras la captura del imputado, este quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, además se estableció que I.M.S. es presidente municipal de Constancia del Rosario”, agregó la Fiscalía.