Detienen a alcalde de Constancia del Rosario por homicidio calificado en Oaxaca
Agentes de la Fiscalía de Oaxaca detuvieron al presidente municipal Ignacio Martínez Salas al acudir a un centro de convenciones para realizar trámites oficiales
Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvieron al presidente municipal de Constancia del Rosario, Ignacio Martínez Salas, cuando acudía al Centro de Convenciones para solicitar su acreditación y poder hacer uso de sus participaciones municipales.
La detención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente en su contra, derivada de una investigación por el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, ocurrido en la región de la Mixteca.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONSTANCIA DEL ROSARIO CONTABA CON UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR HOMICIDIO CALIFICADO
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó, a través de un comunicado oficial, que la captura se realizó con base en la carpeta de investigación 17838/FMIX/PUTLA/2022.
“La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio cumplimiento a una orden de aprehensión derivada de la carpeta de investigación 17838/FMIX/PUTLA/2022, para realizar la detención legal de una persona del sexo masculino identificada como I.M.S., por el delito de Homicidio Calificado con Alevosía y Ventaja, cometido en la región de la Mixteca”, señaló la dependencia.
QUÉ SE SABE SOBRE EL HOMICIDIO QUE SE ENCUENTRA VINCULADO CON IGNACIO MARTÍNEZ SALAS
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 21 de mayo de 2022, cuando la víctima, identificada como E.C.M., se desplazaba a bordo de su vehículo por la carretera Federal Alfonso Gasga, en el tramo Pinotepa–Putla.
“De acuerdo con los trabajos ministeriales, los hechos que se imputan sucedieron el 21 de mayo de 2022, cuando la víctima —un hombre identificado como E.C.M.— se desplazaba a bordo de su vehículo, sobre la carretera Federal Alfonso Gasga, Pinotepa–Putla”, informó la Fiscalía.
Según la investigación, el ataque se produjo en las inmediaciones de la comunidad de San Marcos Coyulito, en el municipio de Putla Villa de Guerrero.
“La investigación revela que, a la altura de la comunidad San Marcos Coyulito, Putla Villa de Guerrero, los atacantes que viajaban a bordo de una motocicleta agredieron a la víctima con disparos de arma de fuego, infligiendo lesiones por las que E.C.M. perdió la vida”, detalló la FGEO.
FISCALÍA DE OAXACA OBTIENE PRUEBAS QUE VINCULARON A IGNACIO MARTÍNEZ SALAS CON HOMICIDIO
El caso fue atendido por la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, que logró integrar los datos de prueba necesarios para solicitar una orden de aprehensión ante un juez de control.
“La Fiscalía de Oaxaca tomó conocimiento del caso, a través de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, logrando obtener los datos de prueba suficientes gracias a los que un Juez de Control emitió una orden de aprehensión en contra de I.M.S., quien fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI)”, precisó la institución.
Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.
“Tras la captura del imputado, este quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, además se estableció que I.M.S. es presidente municipal de Constancia del Rosario”, agregó la Fiscalía.
CAPTAN EN VIDEO LA DETENCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONSTANCIA DE ROSARIO
De acuerdo con Milenio, en redes sociales circuló un video en el que se observa el momento en que agentes estatales notifican al funcionario municipal que existe una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado. La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la autenticidad de la diligencia mostrada en las imágenes.
Las autoridades informaron que, por tratarse del delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, no existe el derecho a la libertad bajo fianza, por lo que al detenido se le negó la libertad condicional. La acusación que enfrenta es por su presunta calidad de autor material del crimen.
POSICIÓN DE LA FISCALÍA ANTE LA DETENCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONSTANCIA DEL ROSARIO
En su comunicado, la Fiscalía reiteró que las investigaciones se realizan conforme a derecho y con el objetivo de que las conductas delictivas no queden impunes.
“La Fiscalía de Oaxaca lleva a cabo investigaciones ministeriales con estricto apego a la Ley, para evitar que las conductas delictivas queden impunes, con el objetivo que las víctimas tengan pleno acceso a la justicia”, señaló la dependencia.
Las indagatorias continúan en el marco del proceso penal para determinar la responsabilidad legal del alcalde detenido.