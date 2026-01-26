Vinculan a facturero Álvarez Puga con red de espionaje en Michoacán mediante contrato millonario

En noviembre de 2021, un mes después de asumir el cargo como Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla acusó que la Administración de Silvano Aureoles adjudicó un contrato de espionaje por más de 19 millones de dólares a Integra Software SA de CV, señalada por el morenista de ser propiedad de Víctor Manuel Álvarez Puga.

“Este es un contrato muy grande, efectivamente todo indica que es de espionaje porque se establece que se instalarán 12 terminales para estar monitoreando, por lo que aquí se indica, las direcciones IP, o sea, de Facebook, WhatsApp. No tenemos información de a quiénes espiaban, ni creo que nos la vayan a dar, pero estamos investigando el contrato”, dijo Ramírez Bedolla.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian que Layda Sansores, gobernadora de Campeche persigue y acosa a sus críticos

El contrato, del que MCCI obtuvo una copia vía transparencia, fue otorgado por adjudicación directa en febrero de 2017 y fue suscrito por Carlos Maldonado Mendoza, entonces Secretario estatal de Finanzas, y por Raúl García Palacios como administrador único de Integra Software.

Pese a que Ramírez Bedolla afirmó que el contrato fue por 19 millones de dólares, los anexos establecen que tendrá una duración de 22 meses hasta diciembre de 2018, tiempo en el que se pagarían 34.7 millones de dólares.

La compañía fue contratada por la Secretaría de Finanzas para realizar el monitoreo y actualización de las direcciones IP en todo el territorio del estado por medio de una tecnología “única en el mundo” que permitiera el seguimiento de “objetivos estratégicos de inteligencia financiera”, así como la instalación de 12 terminales y pantallas de monitoreo que operarían los 365 días del año.

Dicha tecnología “única en el mundo” se trataba en realidad del malware de espionaje NightHawk, desarrollado por Interionet Systems LTD, firma fundada por los empresarios israelíes Sharon Oknin y Yair Pecht, ambos ex directivos de NSO Group, compañía que diseñó y comercializó el malware Pegasus que ha sido usado por gobiernos alrededor del mundo para espiar a opositores, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.

Aunque no hay registros de Álvarez Puga como accionista de Integra Software, una revisión de las sociedades que ha constituido realizada por MCCI revela que García Palacios, quien firmó el contrato por la compañía, sí ha desempeñado cargos en varias de ellas.

Por ejemplo, García Palacios fungió como presidente de la Fundación Álvarez Puga y ocupó el cargo de comisario en VMAP Investments SA de CV y VMAP Investment Group SA de CV, empresas de Álvarez Puga.