Riña de pareja ocasiona incendio en vivienda, en Nuevo León

México
/ 15 diciembre 2025
La vivienda fue consumida en su totalidad por las llamas, sin que se reportaran personas lesionadas

MONTERREY, NL.- La riña entre una pareja terminó en el incendio de una vivienda que fue consumida en su totalidad, sin que se reportaran personas lesionadas en Pesquería, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados a las 23:09 horas en un inmueble ubicado en la calle San Javier y San Patricio número 132.

Protección Civil del estado informó que atendió el reporte del siniestro en una casa habitación y al llegar al domicilio, este ya se había consumido en su totalidad.

La dependencia estatal informó que el incendio habría sido ocasionado por la pelea de una pareja.

En el lugar se realizó una valoración y no se detectaron riesgos para la población.

