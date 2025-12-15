IMSS da de alta a 33 lesionados por accidente vial en Apodaca, Nuevo León

Ocho personas murieron y 61 resultaron lesionadas tras la volcadura de un camión de la Ruta 611-Pesquería en Apodaca; de los heridos, 33 ya fueron dados de alta y uno permanece grave en cuidados intensivos, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El IMSS detalló que los lesionados fueron atendidos en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 67, en Apodaca, y señaló en un comunicado que: “El Instituto otorgó atención médica inmediata a 61 pacientes en el servicio de Urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) No. 67, en Apodaca. En cuanto se tuvo conocimiento del accidente, se activó el protocolo institucional en las unidades médicas de la zona para brindar atención inmediata a cualquier paciente que lo requiriera, así como la coordinación con dependencias estatales para la gestión de los lesionados”.

La institución precisó que 18 personas continúan hospitalizadas con estado de salud estable, mientras que cuatro más fueron trasladadas a Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), al Hospital Metropolitano y al Hospital Universitario. Al corte del lunes, únicamente un paciente fue reportado como grave y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del HGZ No. 67.

ACCIDENTE EN APODACA, NUEVO LEÓN

El accidente ocurrió el domingo en el kilómetro 27 de la carretera Miguel Alemán, en la colonia Cruces Golf, en el tramo con dirección de Apodaca hacia Pesquería. De acuerdo con las primeras investigaciones, el camión —con número económico 49— circulaba a exceso de velocidad, con el pavimento mojado y con la capacidad máxima de pasajeros.