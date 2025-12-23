Detienen a dos tras persecución en Sabinas Hidalgo, Nuevo León

México
23 diciembre 2025
    Los hombres fueron detenidos en posesión de armas y drogas tras una persecución en Sabinas Hidalgo, Nuevo León Fotos: cortesía
Dos hombres fueron detenidos por Fuerza Civil en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, luego de una persecución que terminó con la volcadura de una camioneta

Monterrey, Nuevo León.- En posesión de armas y drogas, dos hombres fueron detenidos tras una persecución en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León.

Elementos de Fuerza Civil lograron la detención de las dos personas que están acusados de delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los hechos se registraron sobre la carretera Sabinas-Parás en donde los uniformados detectaron una camioneta que circulaba de manera errática y a exceso de velocidad, poniendo en riesgo a otros automovilistas.

Tras marcarle el alto, el conductor intentó evadir en repetidas ocasiones a la autoridad, iniciándose una persecución que concluyó cuando el vehículo perdió el control y volcó sobre su costado izquierdo.

DETIENEN A DOS HOMBRES QUE PORTABAN ARMAS LARGAS

En el sitio fueron detenidos Árgel “N”, de 50 años y Francisco “N”, de 43 años, a quienes se les aseguraron dos armas largas, 45 cartuchos hábiles, 90 bolsas tipo ziploc con sustancia granulada y cristalina con las características de la droga conocida como cristal; una báscula digital, dos radiofrecuencias y una camioneta SUV.

Los detenidos, junto con el vehículo y los indicios fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Federal, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

