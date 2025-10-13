Detienen a ‘El Niño Sicario’... adolescente de 14 años era líder de una célula vinculada al secuestro, asesinato y narcotráfico

La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca detuvo el domingo 12 de octubre a Derek Jair “N”, conocido como “El Niño Sicario” o “El Niño Piedra”, presunto líder de una célula criminal relacionada con secuestros, asesinatos y distribución de drogas en la región de Centro y Paraíso, Tabasco. De acuerdo con reportes de medios locales, el adolescente fue capturado junto a José Asunción “N”, alias El Chuncho, supuesto operador de “El Chicle”, un jefe delictivo actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CREST). TE PUEDE INTERESAR: ‘Maté a 17 personas’... ‘Juanito Pistolas’, ‘El Ponchis’ y más niños sicarios; el ejército de los cárteles de la droga Los agentes de la FIRT Olmeca, en coordinación con el Comando Tiburón, realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a los sospechosos intentando incendiar una vivienda cerca de la carretera Villahermosa-La Isla. Al notar la presencia policial, Derek Jair intentó accionar una subametralladora Uzi calibre 9 mm, que se atascó, permitiendo su captura sin que se registraran heridos.

Durante el operativo se aseguraron dosis de marihuana y cristal, además de cartulinas con mensajes amenazantes y un celular que contenía videos de secuestros y asesinatos en la zona. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para continuar con las investigaciones.

RECLUTAMIENTO INFANTIL EN EL CRIMEN ORGANIZADO El caso de El Niño Sicario vuelve a encender las alarmas sobre el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), más de 25 mil niños y adolescentes han sido integrados a organizaciones delictivas desde 2006. Las formas de captación se han transformado: ya no solo se recluta en las calles, sino también a través de plataformas digitales como TikTok, Instagram o videojuegos como Call of Duty y Roblox, donde se glorifica la cultura narco mostrando armas, dinero y poder. Especialistas señalan que el crimen organizado aprovecha la pobreza, el abandono familiar y la falta de oportunidades para convertir a los jóvenes en parte de su estructura operativa. EL PONCHIS Y JUANITO PISTOLAS: HISTORIAS QUE SE REPITEN El fenómeno de los niños sicarios en México no es nuevo. Casos como el de Édgar Jiménez Lugo, alias El Ponchis, y el de Juanito Pistolas son ejemplos extremos de cómo los adolescentes son utilizados por los cárteles. El Ponchis fue reclutado por el Cártel del Pacífico Sur cuando tenía solo 11 años. Según su propio testimonio, fue secuestrado, drogado y obligado a participar en ejecuciones y mutilaciones para la célula de los Beltrán Leyva. Fue detenido a los 14 años por el Ejército mexicano en Morelos, confesando haber participado directamente en varios homicidios. Por su parte, Juanito Pistolas, integrante de La Tropa del Infierno (brazo armado del Cártel del Noreste), fue entrenado para el combate desde los 15 años. Murió a los 16 durante un enfrentamiento con la Marina, después de haber ganado notoriedad en corridos y videos de narco rap, donde se le retrataba como símbolo de poder juvenil dentro del crimen organizado.

UNA REALIDAD QUE EXIGE RESPUESTA URGENTE El caso de Derek Jair “N” refleja la fragilidad del entorno social mexicano, donde la delincuencia organizada ha encontrado un terreno fértil para captar menores. Las autoridades federales han reconocido la necesidad de reforzar programas sociales y educativos que prevengan el reclutamiento infantil y ofrezcan alternativas reales a la juventud. Sin embargo, expertos en seguridad advierten que mientras el crimen siga ofreciendo dinero fácil, reconocimiento y sentido de pertenencia, los menores seguirán siendo vulnerables a su influencia. TE PUEDE INTERESAR: “También cuidamos a integrantes de bandas, son seres humanos”, AMLO sobre persecución en Michoacán Datos curiosos: • En México, más del 30% de los miembros de grupos criminales detenidos entre 2015 y 2024 tenían menos de 25 años. • REDIM estima que al menos 3,000 niños están actualmente en funciones activas dentro del crimen organizado. • En 2023, la ONU incluyó por primera vez a México en su informe sobre países con reclutamiento infantil armado, junto con naciones como Siria y Myanmar.