$!Rescatan a 3 personas en Puerto Peñasco; detienen a 7 y aseguran más de 40 armas largas

Tres personas privadas de la libertad fueron rescatadas durante un operativo de seguridad en Puerto Peñasco, Sonora, donde autoridades detuvieron a siete personas y aseguraron más de 40 armas largas, ametralladoras, cerca de 4 mil cartuchos, explosivos, droga y vehículos de alta gama con reporte de robo en Estados Unidos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que durante el despliegue elementos de seguridad fueron agredidos con disparos de arma de fuego. La intervención concluyó con siete personas detenidas y el aseguramiento de armas, cartuchos, explosivos, drogas, equipo táctico y vehículos. De acuerdo con la información difundida por el funcionario y posteriormente detallada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina) y SSPC, en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

OPERATIVO PERMITIÓ LOCALIZAR UN INMUEBLE EN PUERTO PEÑASCO VINCULADO CON SECUESTROS Las autoridades informaron que las acciones derivaron de trabajos de inteligencia e investigación, así como de vigilancias fijas y móviles realizadas en Puerto Peñasco. Con la información obtenida, los agentes ubicaron un inmueble relacionado con la privación de la libertad de trabajadores independientes de minería. Durante el despliegue, civiles armados que viajaban en vehículos dispararon contra los elementos de seguridad. La SSPC señaló que los agentes repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos. Como resultado del enfrentamiento, tres agentes de la AMIC resultaron lesionados. Los elementos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica y posteriormente fueron reportados fuera de peligro. García Harfuch reconoció el trabajo de los tres agentes y señaló que se encontraban fuera de peligro tras recibir atención médica.

LIBERAN A TRES PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y DETIENEN A SIETE Una vez controlada la situación, las autoridades detuvieron a siete personas, entre ellas una menor de edad, y localizaron a tres personas que permanecían privadas de la libertad. Las tres víctimas recibieron atención médica, auxilio y orientación por parte de las autoridades después de ser liberadas. También fueron asegurados cinco vehículos durante esta primera intervención. Posteriormente, como parte de las diligencias, las autoridades realizaron un cateo en un domicilio relacionado con los hechos. ASEGURAN MÁS DE 40 ARMAS LARGAS Y AMETRALLADORAS DURANTE CATEO EN PUERTO PEÑASCO, SONORA En el inmueble cateado fueron aseguradas más de 40 armas largas, cinco armas cortas y tres ametralladoras de diferentes calibres. Entre el armamento localizado se encontraba una ametralladora Minimi y una Browning M2 calibre .50, de acuerdo con la información proporcionada por García Harfuch. Las autoridades también aseguraron cerca de 4 mil cartuchos, artefactos explosivos improvisados, chalecos balísticos y otro equipo táctico. Además, fueron localizados envoltorios con heroína y diversos vehículos de alta gama, algunos de los cuales contaban con reporte de robo en Estados Unidos.

AUTORIDADES REALIZAN SEGUNDO CATEO; ASEGURAN VEHÍCULO CON REPORTE DE ROBO EN ESTADOS UNIDOS Durante otra diligencia realizada como parte de las mismas acciones, los agentes aseguraron dosis de metanfetamina, tres vehículos de alta gama, dos de ellos con reporte de robo en Estados Unidos, cargadores abastecidos y diversos documentos. La SSPC indicó que los inmuebles intervenidos quedaron asegurados y bajo resguardo ministerial. Las personas detenidas, junto con los objetos asegurados, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

MINISTERIO PÚBLICO CONTINUARÁ CON LAS INVESTIGACIONES La autoridad ministerial será la encargada de integrar la carpeta de investigación y continuar con las diligencias para determinar la situación jurídica de las personas detenidas. El operativo fue resultado de la coordinación entre autoridades federales y estatales, con participación de Defensa, Marina, SSPC y la Fiscalía General de Justicia de Sonora. García Harfuch señaló que la intervención contó con el respaldo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y destacó la coordinación entre las instituciones que participaron en el despliegue.