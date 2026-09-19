Desmantelan cuatro laboratorios clandestinos en Michoacán y Guerrero; aseguran 10 toneladas de precursores

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México
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    Desmantelan cuatro laboratorios clandestinos en Michoacán y Guerrero; aseguran 10 toneladas de precursores
    Eran utilizados para la producción de drogas sintéticas, informó Harfuch. Cortesía

Fueron ubicados cerca de Carácuaro, Michoacán, así como Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero

CDMX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que elementos de la dependencia y la Guardia Nacional (GN) desmantelaron cuatro laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas en Michoacán y Guerrero.

Sin dar más detalles, el titular de la SSPC agregó que durante las labores de desmantelamiento, las autoridades federales fueron agredidas con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada, sin embargo, los efectivos continuaron con las acciones hasta inutilizar los laboratorios.

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Por medio de redes sociales, el secretario de seguridad compartió que los laboratorios clandestinos se ubicaban en inmediaciones de Carácuaro, Michoacán, así como Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero.

FUERON DESTRUIDAS Y ASEGURADAS 10 TONELADAS DE PRECURSORES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

En dichos lugares fueron destruidas y aseguradas más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas, además de 27 reactores, 54 tanques de gas, 45 ollas, 57 tinas de gran capacidad, seis contenedores de mil litros, secadoras, estufas, quemadores, bombas y una procesadora industrial, así como diverso equipo utilizado para la producción de drogas.

El operativo forma parte de trabajos de inteligencia e investigación en seguimiento de grupos criminales dedicados a la elaboración, almacenamiento y distribución de narcóticos, de acuerdo con el secretario de Seguridad, quien además recordó que cada laboratorio desmantelado “reduce la capacidad de producción de droga y afecta directamente la estructura logística y financiera de las organizaciones criminales”.

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García Harfuch puntualizó que durante la presente administración se han inhabilitado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en distintas entidades del país.

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