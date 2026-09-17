$!Detienen en Michoacán a ‘El Señor de la T’, señalado como coordinador regional del CJNG

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este jueves 17 de septiembre sobre la detención de Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, en Michoacán. De acuerdo con el funcionario, el detenido es identificado por las autoridades como coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y generador de violencia. Las investigaciones lo relacionan con delitos como extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo. García Harfuch señaló que la captura se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por el Gobierno de México.

‘EL SEÑOR DE LA T’ OPERABA EN MUNICIPIOS DEL BAJÍO DE MICHOACÁN Según las investigaciones citadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Manuel Alejandro “N” mantenía presencia y actividad delictiva en municipios del Bajío de Michoacán. Entre las localidades señaladas se encuentran Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro. La SSPC también lo identifica como coordinador regional de un grupo delictivo con operaciones en La Piedad. Las autoridades lo relacionan con homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, desaparición cometida por particulares y delincuencia organizada. Además, la SSPC informó que Manuel Alejandro “N” cuenta con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y desaparición cometida por particulares.

ASÍ FUE EL OPERATIVO PARA DETENER A ‘EL SEÑOR DE LA T’ La SSPC explicó que la captura fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia, además de acciones de vigilancia y seguimiento realizadas por agentes de campo. Con la información obtenida, las instituciones de seguridad desplegaron una operación coordinada para ubicar al señalado y posteriormente concretar su detención. Manuel Alejandro “N” tiene 51 años. En el operativo participaron elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado de Michoacán. Después de su captura, las autoridades le informaron sus derechos y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien deberá determinar su situación jurídica.

AUTORIDADES MANTIENEN ESTRATEGIA CONTRA LA EXTORSIÓN García Harfuch indicó que las instituciones de seguridad continuarán con acciones contra grupos señalados por actividades de extorsión, amenazas y generación de violencia en Michoacán. La SSPC señaló que la operación forma parte de los trabajos coordinados del Gabinete de Seguridad para detener a personas identificadas como generadoras de violencia y atender delitos que afectan a la población y a los sectores productivos.