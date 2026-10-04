Ola de crímenes en Morelos exhibe disputa entre cárteles

Los crímenes de un juez y un militar con grado de sargento ocurridos en el sur del estado, el feminicidio de una estudiante española en el oriente, y el asesinato de dos alumnos universitarios en la capital del estado activaron las alertas que obligaron a las autoridades a revisar el comportamiento de los cárteles asentados en Morelos, algunos desde hace décadas. El componente criminal lo encabezan los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana (FM), con presencia en gran parte de los 36 municipios de la entidad, aunque disputan territorio con las agrupaciones criminales regionales de la Federación Guerrerense, Unión Morelense, Unión Tepito y Nuevo Imperio, así como 15 células delictivas distribuidas en todo el estado. Un atlas criminal que poseen las autoridades de la mesa para la construcción de la paz en Morelos focaliza a Cuernavaca como zona de disputa entre células de La Familia Michoacana y Los Mayas, este último liderado por un hombre identificado por las autoridades como Abel Maya, formado en el Cártel de Los Beltrán Leyva, cuyo grupo más representativo en la década de los 90 fue el Cártel del Pacífico Sur (CPS). La mesa para la construcción de la paz considera a Los Mayas, también conocidos como Los de Siempre, como la célula más violenta en el estado y su estructura pasó de reconstruirse con el abatimiento de su líder, Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009, a fortalecerse y tener el dominio actual de los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Tepoztlán, Emiliano Zapata, Temixco y Jiutepec, prácticamente la zona metropolitana del estado.

CRIMEN DE ESTUDIANTES La noche del sábado 26 de septiembre, Christian Shamed y Gael, ambos de 17 años, departieron en el cumpleaños de la mamá de Shamed en el poblado de San Antón. Al término del festejo acordaron unirse a otros muchachos que viajaban en una camioneta y motocicletas. La versión preliminar es que se dirigieron a una tienda y ahí se dividieron. Shamed y Gael, junto con otros dos muchachos montaron en motos y enfilaron hacia la colonia Chulavista, mientras el resto del grupo condujo hacia la colonia Lomas de Ahuatlán. Todos se reunirían más tarde en la esquina de la colonia Chulavista, sobre la avenida del mismo nombre, donde llevaron a uno de los adolescentes para cambiarse de ropa. Al llegar se juntaron y, de acuerdo con testigos, eran varios jóvenes platicando cuando de pronto apareció un vehículo, del cual descendieron unos sujetos para encañonar a los muchachos. Algo discutieron con ellos, según voces de la zona, y enseguida dispararon. De acuerdo con mandos policiales, el nombre de Los Mayas cobró relevancia tras el asesinato de los estudiantes, y para las autoridades la doble ejecución sólo pudo haber sido cometida por la FM o Los Mayas. A siete días del doble crimen, la sociedad comienza a aportar datos sobre los presuntos responsables, tal como sucedió con el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, cuya captura del homicida fue resultado de las pistas aportadas por la ciudadanía a través de las redes sociales.

ZONA SUR El tercer fin de semana de septiembre, la actividad de los grupos delictivos en la zona sur del estado cobró la vida del dirigente municipal del PRI en Tetecala de la Reforma; irrumpieron en un inmueble y lo mataron junto con otro hombre. Ese mismo día, el 19 de septiembre, un sargento del 108 Batallón de Infantería cayó abatido a balazos tras la persecución de un grupo armado en el municipio de Tlaquiltenango. En el cruce de disparos también resultó herido otro militar, así como un civil. Al otro día, el 20 del mismo mes, Juan Torres Salazar, alias El Banda o El Muletas, fue abatido por fuerzas federales, estatales y municipales tras un enfrentamiento a balazos en su casa del fraccionamiento La Provincia, en el municipio de Tlaltizapán. El Banda, informaron las autoridades, arrastraba órdenes de investigación por delitos de alto impacto como secuestro, extorsión agravada y narcotráfico. Su zona de operación criminal abarcaba municipios de la región poniente y sur, incluidos Coatlán del Río, Tetecala, Mazatepec, Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla y Zacatepec. De acuerdo con datos oficiales, este hombre estaba relacionado con un grupo presuntamente ligado a La Familia Michoacana. Mandos policiales que hablaron con EL UNIVERSAL bajo la condición del anonimato indican que La Familia Michoacana siempre ha tenido presencia en la zona sur y surponiente del estado; sin embargo, también están asentados en la parte norte y centro de Cuernavaca a través de sujetos identificados como El Negro Valdovinos y El Santos. En el sur, las autoridades identifican a un sujeto apodado El Kalimán con zona de influencia en los municipios de Amacuzac, Puente de Ixtla y Coatlán de Río. En esa parte del estado también identifican a la Federación Morelense y la Federación Guerrerense, surgidos de la alianza de Onésimo Marquina, del Cártel de Tlacotepec (Guerrero) con el CJNG para operar en el municipio de Teloloapan y el norte de Guerrero, y así entrar al municipio de Tlaquiltenango, Morelos.

ZONA ORIENTE Los municipios de la zona oriente, como Cuautla, Yautepec y Yecapixtla, son campo de batalla entre el Cártel del Pacífico —antes Los Sinaloas, La Empresa y Pueblos Unidos— y la Unión Tepito, cuya agrupación llegó a Morelos en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y tomó los municipios de Tlalnepantla, Tlayacapan, Yautepec y Cuautla para dedicarse a la extorsión y venta de drogas. Por su lado, el Cártel del Pacífico controla los municipios de Totolapan, Yecapixtla, Atlatlahucan, Cuautla, Axochiapan, Temoac, Zacualpan de Amilpas, Tetela del Volcán, Jonacatepec y Ocuituco. En medio de esta lucha de grupos criminales, que parece no estar contenida, queda la población. Tan sólo el jueves se contaron ocho personas sin vida en diferentes hechos. En Tlalnepantla, norte del estado, fueron localizados los cuerpos de tres hombres y dos mujeres a la orilla de la carretera federal Xochimilco-Oaxtepec. En Yecapixtla hallaron dos hombres sin vida sobre la carretera Yecapixtla-Viveros. Mientras que, en Temixco, un hombre fue asesinado cuando llevaba a su hija a la escuela. DATOS • 15 células delictivas y cuatro grupos criminales regionales están distribuidos por todo Morelos. • 8 personas perdieron la vida en diferentes hechos el jueves pasado. Entre ellas un hombre que llevaba a su hija a la escuela. • 2 jóvenes de 17 años, Christian Shamed y Gael, fueron asesinados a balazos la noche del sábado 26 de septiembre.