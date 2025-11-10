Detienen a ‘El Toro’ y ‘El Torito’, de la célula criminal Los Rusos, en Sonora: confirma Harfuch
Los arrestos de ‘El Toro’ y ‘El Torito’, de la célula criminal Los Rusos, fueron gracias a dos órdenes de cateo obtenidas por el Gabinete de Seguridad
A temprana hora del 10 de noviembre se reportaron los resultados de dos cateos realizados en San Luis Río Colorado, Sonora, donde se detuvieron a presuntos integrantes de la célula delictiva Los Rusos.
Las acciones fueron confirmadas por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
Los detenidos fueron identificados como Abdel ‘N’ de 63 años, alias ‘El Toro’, y Miguel Ángel ‘N’ de 32 años, alias ‘El Torito’. El primero de ellos estaría relacionado con el tráfico de metanfetamina y otras drogas, así como de armas de fuego; además, cuenta con antecedentes por homicidio y lesiones.
DETIENEN A PRESUNTOS MIEMBROS DE LOS RUSOS EN SONORA
Las detenciones fueron el resultado de trabajos de investigación e inteligencia que se desarrollan en Sonora, para detener a generadores de violencia en el estado.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN) cumplimentaron dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las colonias Reforma y Jalisco, del municipio San Luis Río Colorado.
En las propiedades se detuvieron a ‘El Toro’ y ‘El Torito’, dos presuntos integrantes de una célula delictiva relacionada con el tráfico de armas, drogas, cartuchos y divisas hacia los Estados Unidos.
Así como también se aseguraron dosis de fentanilo, cocaína, cristal, metanfetaminas, cartuchos útiles, dinero en efectivo, un arma de fuego y tres vehículos.
INVESTIGAN ESTRUCTURA DELICTIVA EN SONORA
El informe oficial de estas operaciones indica que el Gabinete de Seguridad realiza trabajos de investigación sobre una estructura delictiva con presencia en la zona.
Hasta donde se sabe, los recién detenidos se dedican al tráfico de metanfetamina, cristal, heroína, cocaína, armas y cartuchos. Una vez identificadas las labores criminales, uniformados implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, con lo que se recabaron datos de prueba suficientes, para que un Juez de Control liberara las órdenes de cateo.
A los presuntos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, quedaron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.
“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a personas que laceran a la sociedad”.