Detienen a ‘El Toro’ y ‘El Torito’, de la célula criminal Los Rusos, en Sonora: confirma Harfuch

A temprana hora del 10 de noviembre se reportaron los resultados de dos cateos realizados en San Luis Río Colorado, Sonora, donde se detuvieron a presuntos integrantes de la célula delictiva Los Rusos. Las acciones fueron confirmadas por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. Los detenidos fueron identificados como Abdel 'N' de 63 años, alias 'El Toro', y Miguel Ángel 'N' de 32 años, alias 'El Torito'. El primero de ellos estaría relacionado con el tráfico de metanfetamina y otras drogas, así como de armas de fuego; además, cuenta con antecedentes por homicidio y lesiones.

DETIENEN A PRESUNTOS MIEMBROS DE LOS RUSOS EN SONORA Las detenciones fueron el resultado de trabajos de investigación e inteligencia que se desarrollan en Sonora, para detener a generadores de violencia en el estado. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN) cumplimentaron dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las colonias Reforma y Jalisco, del municipio San Luis Río Colorado.