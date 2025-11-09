Triple homicidio en Macuspana: sicarios a bordo de motocicleta asesinan a tres jóvenes mujeres

/ 9 noviembre 2025
    Triple homicidio en Macuspana: sicarios a bordo de motocicleta asesinan a tres jóvenes mujeres
    Vecinos alertaron de inmediato a las autoridades, quienes confirmaron la muerte de una de las mujeres en el lugar. /FOTO: ESPECIAL

Autoridades de Tabasco desplegaron un operativo, pero aún no hay detenidos

MACUSPANA, TABASCO.- Tres jóvenes mujeres fueron asesinadas la noche del sábado en la colonia El Castaño, luego de que sujetos armados a bordo de una motocicleta abrieran fuego contra ellas mientras convivían frente a su domicilio.

De acuerdo con el reporte policial, las víctimas se encontraban sentadas en la banqueta cuando los agresores se acercaron y dispararon en múltiples ocasiones, para después huir con rumbo desconocido. Vecinos alertaron de inmediato a las autoridades, quienes confirmaron la muerte de una de las mujeres en el lugar.

Las otras dos víctimas fueron trasladadas de emergencia a un hospital del municipio, donde fallecieron poco después a consecuencia de la gravedad de las heridas.

En redes sociales, habitantes identificaron a dos de las jóvenes como Débora “P.” y Daniela Alejandra “E.”, esta última propietaria de un salón de belleza. La identidad de la tercera víctima aún no ha sido confirmada oficialmente.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal acordonaron el área y montaron un operativo para dar con los responsables del ataque.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco informó que se inició una carpeta de investigación por el triple homicidio e indicó que peritos realizaron el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios balísticos.

Hasta el momento no se reportan detenciones relacionadas con los hechos, y la línea de investigación principal apunta a una posible agresión directa.

Las autoridades mantienen presencia policial en la zona ante el temor de nuevos ataques. Con información de El Universal

Temas


Asesinatos
Inseguridad
homicidios

Localizaciones


Tabasco

Organizaciones


Sspc

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

