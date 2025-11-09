Triple homicidio en Macuspana: sicarios a bordo de motocicleta asesinan a tres jóvenes mujeres

MACUSPANA, TABASCO.- Tres jóvenes mujeres fueron asesinadas la noche del sábado en la colonia El Castaño, luego de que sujetos armados a bordo de una motocicleta abrieran fuego contra ellas mientras convivían frente a su domicilio.

De acuerdo con el reporte policial, las víctimas se encontraban sentadas en la banqueta cuando los agresores se acercaron y dispararon en múltiples ocasiones, para después huir con rumbo desconocido. Vecinos alertaron de inmediato a las autoridades, quienes confirmaron la muerte de una de las mujeres en el lugar.

TE PUEDE INTERESAR: FGR arresta en Tijuana a Jorge Antonio Sánchez, exagente del Cisen, por asesinato de Colosio

Las otras dos víctimas fueron trasladadas de emergencia a un hospital del municipio, donde fallecieron poco después a consecuencia de la gravedad de las heridas.

En redes sociales, habitantes identificaron a dos de las jóvenes como Débora “P.” y Daniela Alejandra “E.”, esta última propietaria de un salón de belleza. La identidad de la tercera víctima aún no ha sido confirmada oficialmente.

TE PUEDE INTERESAR: Inteligencia Artificial vigilará al AICM: detectará rostros en ‘listas negras’

Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal acordonaron el área y montaron un operativo para dar con los responsables del ataque.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco informó que se inició una carpeta de investigación por el triple homicidio e indicó que peritos realizaron el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios balísticos.

TE PUEDE INTERESAR: Iniciativa de control digital para religiosos enciende las alarmas de la Iglesia

Hasta el momento no se reportan detenciones relacionadas con los hechos, y la línea de investigación principal apunta a una posible agresión directa.

Las autoridades mantienen presencia policial en la zona ante el temor de nuevos ataques. Con información de El Universal