SSPC arresta a 20 personas, entre ellas ‘El Toto’ y 4 policías en Tabasco: Omar Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Toto’, identificado como jefe de plaza de una célula delictiva, en Jalapa, Tabasco. En la misma operación, fueron arrestadas otras 19 personas, entre ellas, cuatro policías municipales. TE PUEDE INTERESAR: Triple homicidio en Macuspana: sicarios a bordo de motocicleta asesinan a tres jóvenes mujeres De acuerdo con Harfuch, ‘El Toto’ “está vinculado con una agresión en Macuspana, donde dos mujeres perdieron la vida y otros hechos delictivos”.

ELEMENTOS DE LA SSPC DETIENEN A 20 PERSONAS, ENTRE ELLOS ‘EL TOTO’ Y CUATRO POLICÍAS La operación derivó de trabajos de inteligencia e investigación en el municipio de Jalapa, como forma de seguimiento a los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2025, en Macuspana, cuando ocurrió la agresión a mujeres por parte de sujetos armados. Una vez identificado el paradero de los agresores, entre ellos ‘El Toto’, se desarrolló un operativo donde se detuvieron a 20 personas en total, incluyendo a Jorge Armando ‘N’ y los uniformados municipales.