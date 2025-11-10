SSPC arresta a 20 personas, entre ellas ‘El Toto’ y 4 policías en Tabasco: Omar Harfuch
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El operativo se derivó de una agresión armada en el municipio de la Macuspana, donde murieron dos mujeres
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Toto’, identificado como jefe de plaza de una célula delictiva, en Jalapa, Tabasco.
En la misma operación, fueron arrestadas otras 19 personas, entre ellas, cuatro policías municipales.
TE PUEDE INTERESAR: Triple homicidio en Macuspana: sicarios a bordo de motocicleta asesinan a tres jóvenes mujeres
De acuerdo con Harfuch, ‘El Toto’ “está vinculado con una agresión en Macuspana, donde dos mujeres perdieron la vida y otros hechos delictivos”.
ELEMENTOS DE LA SSPC DETIENEN A 20 PERSONAS, ENTRE ELLOS ‘EL TOTO’ Y CUATRO POLICÍAS
La operación derivó de trabajos de inteligencia e investigación en el municipio de Jalapa, como forma de seguimiento a los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2025, en Macuspana, cuando ocurrió la agresión a mujeres por parte de sujetos armados.
Una vez identificado el paradero de los agresores, entre ellos ‘El Toto’, se desarrolló un operativo donde se detuvieron a 20 personas en total, incluyendo a Jorge Armando ‘N’ y los uniformados municipales.
Aunado a esto, en el lugar se aseguraron 160 dosis de marihuana, 40 dosis de cristal, tres automóviles, una camioneta, dos motocicletas, 13 armas de fuego largas, cuatro armas de fuego cortas, 50 cargadores, mil 688 cartuchos útiles, 20 equipos telefónicos, siete chalecos balísticos, siete cascos tácticos, cinco básculas grameras y una cámara de video.
Es importante destacar la colaboración interinstitucional del Gabinete de Seguridad, entre elementos de la SSPC, Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
TE PUEDE INTERESAR: FGR arresta en Tijuana a Jorge Antonio Sánchez, exagente del Cisen, por asesinato de Colosio
“A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica”.
Con estas acciones, las instituciones de seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia que afectan a la sociedad.