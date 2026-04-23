Detienen a Fernando ‘N’, presunto líder de red de huachicol fiscal de la Marina, en Argentina

El contralmirante Fernando ‘N’, identificado como el líder de una red de huachicol fiscal conocida como ‘Los Primos’, quien contaba con una ficha roja de Interpol y es sobrino del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, fue detenido este jueves por autoridades de Argentina. De acuerdo con el reporte de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la aprehensión se realizó derivada del intercambio de información y cooperación internacional.

“El detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y con ficha roja de Interpol. Era requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos”, publicó García Harfuch en su cuenta oficial de X.

Además de una operación coordinada entre la Secretaría de Marina, a través de la Unidad de Inteligencia Naval, la Fiscalía General de la República (FGR) por conducto de la Interpol México y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) , así como la SSPC, a través del Centro Nacional de Inteligencia. El ahora detenido se encontraba prófugo de la justicia en México, al contar con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Su detención, según la información oficial, se llevó a cabo en Argentina con fines de extradición a México; además que Fernando Farías Laguna poseía documentos falsos. HUACHICOL FISCAL EN LA MARINA El contraalmirante Fernando y vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna son señalados como los líderes de una red de huachicol fiscal llamada ‘Los Primos’ que operaba en varios puertos como los de Manzanillo, Tampico y Altamira.

A través de sus puestos en la Secretaría de Marina habrían facilitado las operaciones ilícitas de tráfico de combustible al desembarcar de 31 buques provenientes de Estados Unidos a México con millones de litros de huachicol fiscal en los últimos dos años.

Gracias a esa red criminal, se logró introducir al puerto de Tampico, Tamaulipas, un buque con 10 millones de litros de huachicol que fue incautado por las autoridades en marzo de 2025; caso que desencadenó una investigación por otra megared que movió 23 mil millones de pesos en huachicol fiscal, anunciada ayer miércoles por el mismo secretario de seguridad. Cabe destacar que Fernando ‘N’ tenía programado presentarse a una audiencia ante las autoridades por el caso de huachicol fiscal en octubre de 2025, pero el contraalmirante no llegó al penal del Altiplano.

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