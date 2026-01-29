Detienen a funcionaria de Hacienda en Jalisco por legalizar Ferrari robado

Una funcionaria de la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco, que fue detenida por asignar placas a un Ferrari robado, presuntamente cobró un millón de pesos de comisión, informaron fuentes cercanas a la investigación.

Norma Ilda era agente de atención vehicular de la recaudadora 97 en Tonalá, del Servicio Estatal Tributario, al menos desde 2024, de acuerdo con sus nóminas.

Según la acusación, la funcionaria se prestó para tramitar las placas de un Ferrari 488 GTB que tenía reporte de robo en Estados Unidos. El auto fue descubierto el pasado 26 de enero en Morelia, Michoacán.

Medios locales reportaron que miembros de la Guardia Civil michoacana detuvieron a los tripulantes porque circulaban a exceso de velocidad en la Avenida Acueducto.

En el auto viajaban un hombre y una mujer, quienes portaban un arma. Después, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres, informó que en el Ferrari se localizaron artículos arqueológicos, pero no detalló su origen.

Al revisar el número de serie, se descubrió que el vehículo contaba con reporte de robo. No se descarta que existan otros funcionarios y exfuncionarios involucrados.