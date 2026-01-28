Brote de sarampión llega a aulas en Jalisco: 23 alumnos contagiados

GUADALAJARA, JAL.- En ocho escuelas de Jalisco se detectaron casos confirmados de sarampión, por lo que algunos grupos suspendieron clases presenciales hasta nuevo aviso, informó el secretario de Educación en el estado, Juan Carlos Flores.

El funcionario agregó que otras cuatro escuelas permanecen bajo monitoreo tras identificarse casos sospechosos, como parte de la vigilancia sanitaria para evitar una expansión del brote.

TE PUEDE INTERESAR: Rocha Moya y Gabinete de Seguridad instruyen búsqueda de responsables del ataque a diputados de MC

Las escuelas con casos confirmados se ubican en los municipios de Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque y Tepatitlán. En siete de esos planteles se cerró un grupo por escuela, mientras que en otra institución se suspendieron actividades presenciales en tres grupos, según el reporte.

Flores indicó que en esas escuelas se contabilizaron 23 estudiantes contagiados y que, a partir de esos casos, la Secretaría de Salud implementó cercos sanitarios en el entorno de los planteles y en los domicilios de los alumnos que enfermaron.

TE PUEDE INTERESAR: Caen dos presuntos implicados en masacre de Salamanca

De acuerdo con la explicación, los cercos sanitarios consisten en revisar y promover casa por casa la vacunación contra el sarampión en 25 manzanas a la redonda de las escuelas y de las viviendas relacionadas con los casos confirmados.

Como antecedente, el titular de Educación recordó que hacia el cierre del periodo escolar de 2025 fue necesario suspender clases presenciales en grupos de 11 escuelas, en una medida que se aplicó para reducir riesgos de transmisión.

TE PUEDE INTERESAR: Raptan en Sinaloa a 10 ingenieros de minera canadiense

En ese contexto, el funcionario llamó a madres y padres de familia a no enviar a sus hijos a la escuela si presentan síntomas compatibles con la enfermedad, al considerar que el aislamiento oportuno puede ayudar a cortar cadenas de contagio.

Flores sostuvo que la contención depende de acciones focalizadas y de la detección temprana, con el objetivo de evitar que la suspensión de clases tenga que ampliarse de manera general en alguna institución educativa.