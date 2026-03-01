Detienen a funcionaria de Monterrey; la acusan de extorsión y falsedad de declaraciones

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NL.– La secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, Karina Marlen Barrón Perales, fue detenida la tarde de este domingo por autoridades federales, en un hecho que ha generado fuerte expectativa en el ámbito político de Nuevo León. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó a las 15:45 horas en la colonia Nuevo Mezquital, en el municipio de San Nicolás, sobre la avenida Aceros, entre Anillo Periférico y avenida de los Parques. La detención fue ejecutada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y posteriormente la funcionaria fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en su sede ubicada en Escobedo, donde permanece a la espera de que se defina su situación jurídica. TE PUEDE INTERESAR: Karina Barrón, qué flaco favor le haces a Adrián de la Garza

Hoy circula en medios la detención de Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Social de Monterrey. Está vinculada a la denuncia que presenté por un montaje ante la Fiscalía de NL. Mañana, tras la audiencia de imputación, informaré causas y pruebas. He solicitado que sea pública. pic.twitter.com/q5PDHzo0Ex — Waldo Fernández (@FdzWaldo) March 2, 2026

Aunque la FGR no ha emitido hasta el momento un posicionamiento oficial, versiones preliminares indican que Barrón Perales es investigada por presunta extorsión y falsedad de declaraciones. Se espera que en las próximas horas la autoridad federal precise los cargos y el estatus legal de la servidora pública. El registro oficial describe que la detenida mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, es de tez morena clara, complexión delgada y cabello largo castaño por debajo del hombro. Al momento de su arresto vestía pantalón negro tipo pants, blusa blanca de manga larga y tenis negros con franjas blancas.

Barrón Perales es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Monterrey. En su trayectoria política fue diputada local de 2015 a 2018, periodo en el que también presidió la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León. Posteriormente, se desempeñó como diputada federal por el PRI entre 2021 y 2024, representando el Distrito 10 de la entidad en la Cámara de Diputados. En el más reciente proceso electoral participó como candidata al Senado por la coalición conformada por PRI y PAN. TE PUEDE INTERESAR: Adrián de la Garza y Luis Donaldo Colosio tendrán debate público por contrato de 7 mil mdp de Monterrey El caso cobró mayor notoriedad luego de que el periodista Miguel Meza, quien administra la cuenta “narcopoliticos”, señaló en redes sociales que la funcionaria lo denunció hace dos años por la supuesta difusión de información confidencial. Según su versión, él previamente había presentado señalamientos en su contra por presuntos vínculos indirectos con la contratación de una empresa que, aseguró, estaría relacionada con el Cártel de Sinaloa durante una administración municipal anterior.

