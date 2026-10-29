Detienen a guardia de seguridad tras robo millonario en San Pedro Garza García, NL

San Pedro Garza García, Nuevo León.- Un guardia de seguridad de un edificio en donde fue reportado un presunto robo al forzar cinco cajas de seguridad fue detenido por policías de San Pedro Garza García, Nuevo León acusado del delito de daño en propiedad ajena. La Secretaría de Seguridad del ayuntamiento informó que tras atender el reporte de un establecimiento ubicado en la colonia del Valle fue detenido el guardia de seguridad y se investiga si los hechos por los cuales se la acusa podrían estar relacionados con un posible engaño telefónico o fraude. Los hechos se registraron en el establecimiento ubicado en Calzada Mauricio Fernández Garza y Río Volga.

GUARDIA DE SEGURIDAD FUE ENCONTRANGO GOLPEANDO CAJA FUERTE; HABÍAN DAÑOS EN OTRAS CAJAS FUERTES Al arribar los agentes al inmueble se entrevistaron con el encargado de seguridad quien les informó que al llegar detectó que uno de los guardias no estaba en su puesto de trabajo. Sin embargo, al ingresar al área de oficinas encontró al guardia golpeando una caja fuerte con un martillo y un objeto metálico. El encargado también encontró daños en otras cuatro cajas fuertes y el faltante de centenarios de oro y piezas de joyería. La autoridad no especificó el monto de lo sustraído, pero trascendió que ascendería a 5 millones de pesos.

El detenido fue identificado como Mauricio “N” , de 29 años, quien funge como guardia de seguridad del negocio. “De acuerdo con la información preliminar, no se descarta que los hechos se hayan derivado de un engaño telefónico o alguna modalidad de fraude”, precisó la autoridad municipal. El detenido quedó a disposición de la autoridad competente, mientras que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León será la encargada de esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo participación de terceras personas y establecer la posible comisión de otros delitos.

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