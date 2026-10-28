Ambientalista reportado como desaparecido en Nuevo León se aisló por salud mental, explica colectivo

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Ambientalista reportado como desaparecido en Nuevo León se aisló por salud mental, explica colectivo
    La desaparición del ambientalista, Samuel Cardona Garza, integrante del colectivo “Un Río en el Río” se encontraba desaparecido debido a una crisis de salud mental. REDES SOCIALES

El integrante del colectivo “Un Río en el Río” había sido reportado como desaparecido, pero fue localizado con vida el martes

Monterrey, Nuevo León.- La desaparición del ambientalista, Samuel Cardona Garza, integrante del colectivo “Un Río en el Río” se encontraba desaparecido debido a una crisis de salud mental.

A través de un comunicado, el colectivo explicó la desaparición del activista por quien se emitió una ficha de búsqueda ante su desaparición.

‘Hasta encontrar a Sam’: Coahuila se une a la búsqueda del activista Samuel Cardona Garza

“Samuel se encuentra actualmente con su familia, en buen estado de salud. De acuerdo con lo que nos ha compartido, atravesó una crisis de salud mental que lo llevó a aislarse e interrumpir la comunicación con las personas cercanas a él”, publicó el colectivo.

Añadió que, según lo que les ha expresado Cardona Garza, su situación estuvo relacionada, entre otros factores, con el desgaste emocional y la carga de trabajo que ha implicado su participación en la defensa del medio ambiente en Nuevo León.

Intensifican búsqueda de Samuel Cardona, ambientalista desaparecido en NL

“Un Río en el Río” agregó que durante los últimos tres años, quienes integran el colectivo han dedicado una parte importante de su vida, de manera voluntaria, a proteger el Río Santa Catarina frente a distintos proyectos que amenazan su integridad ecológica.

“Esta labor, que realizamos con profunda convicción y amor por nuestro hogar, también tiene un alto costo personal y colectivo”, agregó.

Localizan con vida al activista Samuel Cardona Garza, reportado como desaparecido en Monterrey

Precisó que defender el territorio mientras intentamos cumplir con nuestras responsabilidades laborales y personales nos enfrenta a un agotamiento físico y emocional constante, que muchas veces termina por relegar nuestro propio bienestar a segundo plano.

El activista fue reportado como desaparecido luego de que su familia perdió comunicación con él, el 13 de octubre, pero ayer martes se reportó que fue localizado sano y salvo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Activistas
Desaparecidos
Desapariciones

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León
México

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Cambios en el logotipo del INE

Cambios en el logotipo del INE
true

Sheinbaum: Su alteza (no tan) serenísima
Cuauhtémoc Blanco habría perdido su visa estadounidense, según información difundida por el periodista Carlos Loret de Mola.

Cuauhtémoc Blanco habría perdido su visa de EU y le habrían impedido abordar un vuelo
El hermano del exalcalde de Uruapan aseguró que la pareja vivió junta solo 15 días antes del asesinato del político.

‘Vivieron juntos solo 15 días’... Juan Manzo asegura que Grecia Quiroz nunca fue esposa de Carlos Manzo
El nuevo Frente Frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con lluvias, heladas de -5 grados, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El cine y las plataformas de streaming se han convertido en el principal catálogo de inspiración para los disfraces más virales de la temporada.

De la pantalla a la fiesta: los personajes que dominan este Halloween y Saltillo
¡Ni la tormenta las detuvo! Kim Kardashian y el elenco de ‘Todo Vale’ conquistan CDMX

¡Ni la tormenta las detuvo! Kim Kardashian y el elenco de ‘Todo Vale’ conquistan CDMX
Kylian Mbappé enfrenta una crisis comercial en China tras sus declaraciones sobre Mao Zedong, que provocaron la pérdida de patrocinios y restricciones a LaLiga.

Mbappé pierde patrocinadores y China mantiene veto a LaLiga pese a disculpas del Real Madrid