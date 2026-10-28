Ambientalista reportado como desaparecido en Nuevo León se aisló por salud mental, explica colectivo

Monterrey, Nuevo León.- La desaparición del ambientalista, Samuel Cardona Garza, integrante del colectivo “Un Río en el Río” se encontraba desaparecido debido a una crisis de salud mental. A través de un comunicado, el colectivo explicó la desaparición del activista por quien se emitió una ficha de búsqueda ante su desaparición.

“Samuel se encuentra actualmente con su familia, en buen estado de salud. De acuerdo con lo que nos ha compartido, atravesó una crisis de salud mental que lo llevó a aislarse e interrumpir la comunicación con las personas cercanas a él”, publicó el colectivo.

Añadió que, según lo que les ha expresado Cardona Garza, su situación estuvo relacionada, entre otros factores, con el desgaste emocional y la carga de trabajo que ha implicado su participación en la defensa del medio ambiente en Nuevo León.

“Un Río en el Río” agregó que durante los últimos tres años, quienes integran el colectivo han dedicado una parte importante de su vida, de manera voluntaria, a proteger el Río Santa Catarina frente a distintos proyectos que amenazan su integridad ecológica.

“Esta labor, que realizamos con profunda convicción y amor por nuestro hogar, también tiene un alto costo personal y colectivo”, agregó.

Precisó que defender el territorio mientras intentamos cumplir con nuestras responsabilidades laborales y personales nos enfrenta a un agotamiento físico y emocional constante, que muchas veces termina por relegar nuestro propio bienestar a segundo plano. El activista fue reportado como desaparecido luego de que su familia perdió comunicación con él, el 13 de octubre, pero ayer martes se reportó que fue localizado sano y salvo.