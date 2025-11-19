$!Detienen a hombre por la muerte de su esposa y sus suegros, en NL

TE PUEDE INTERESAR: Choque de dos camiones y un tráiler deja 29 lesionados, en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia del estado informó que ejecutó orden de aprehensión en contra de Aldo “N” , acusado de los delitos de feminicidio y homicidio calificado.

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre, de 30 años, fue detenido acusado de dar muerte de su esposa, de la cual se encontraba separado, y sus suegros , en Nuevo León.

Los hechos por los cuales se les acusa habrían ocurrido entre la noche del 15 de noviembre y la madrugada del 16 en una vivienda de la colonia Villas de San Sebastián, en el municipio de Guadalupe.

Las víctimas mortales de los hechos son Tania Abigail, de 29 años, así como sus padres María Esthela, de 54 y Ricardo, de 57 años.

La indagatoria integrada por un Agente del Ministerio Público acreditó la participación del ahora detenido en los hechos. Presuntamente, el hombre infligió heridas con un objeto punzocortante a las víctimas hasta ocasionarles la muerte.

POLICÍA LLEGA A ATENDER PRESUNTA RIÑA FAMILIAR; DESCUBREN ASESINATOS

En un principio se reportó que la policía de Guadalupe atendió los hechos como una riña familiar y que al arribar al lugar de los sucesos encontró los cuerpos sin vida por lo que se creyó que entre ellos se habrían privado de la existencia.

Sin embargo, las investigaciones apuntan a que Aldo “N” es el presunto responsable de las muertes de su esposa y sus suegros.

El hombre quedó internado en un Centro de Reinserción Social estatal a disposición de un juez de control y de juicio oral penal en el estado de Nuevo León.