Detienen a hombre por la muerte de su esposa y sus suegros, en NL

México
/ 19 noviembre 2025
    Detienen a hombre por la muerte de su esposa y sus suegros, en NL
    El presunto está acusado de haber dado muerte a su esposa, de la cual se encontraba separado, así como sus suegros Foto: cortesía

Aldo “N” fue aprehendido por la Fiscalía de Nuevo León como presunto responsable del feminicidio de su esposa y el homicidio de sus suegros en Guadalupe

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre, de 30 años, fue detenido acusado de dar muerte de su esposa, de la cual se encontraba separado, y sus suegros, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó que ejecutó orden de aprehensión en contra de Aldo “N”, acusado de los delitos de feminicidio y homicidio calificado.

$!Detienen a hombre por la muerte de su esposa y sus suegros, en NL

Los hechos por los cuales se les acusa habrían ocurrido entre la noche del 15 de noviembre y la madrugada del 16 en una vivienda de la colonia Villas de San Sebastián, en el municipio de Guadalupe.

Las víctimas mortales de los hechos son Tania Abigail, de 29 años, así como sus padres María Esthela, de 54 y Ricardo, de 57 años.

La indagatoria integrada por un Agente del Ministerio Público acreditó la participación del ahora detenido en los hechos. Presuntamente, el hombre infligió heridas con un objeto punzocortante a las víctimas hasta ocasionarles la muerte.

POLICÍA LLEGA A ATENDER PRESUNTA RIÑA FAMILIAR; DESCUBREN ASESINATOS

En un principio se reportó que la policía de Guadalupe atendió los hechos como una riña familiar y que al arribar al lugar de los sucesos encontró los cuerpos sin vida por lo que se creyó que entre ellos se habrían privado de la existencia.

Sin embargo, las investigaciones apuntan a que Aldo “N” es el presunto responsable de las muertes de su esposa y sus suegros.

El hombre quedó internado en un Centro de Reinserción Social estatal a disposición de un juez de control y de juicio oral penal en el estado de Nuevo León.

