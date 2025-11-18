Choque de dos camiones y un tráiler deja 29 lesionados, en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Un saldo de 29 personas heridas dejó un choque entre dos camiones urbanos y un tráiler en General Escobedo, Nuevo León.

De los heridos, 12 fueron trasladados al Hospital de Zona General número 21 del IMSS y 4 al Hospital Metropolitano, mientras que los restantes se trasladaron por sus propios medios.

Los hechos se registraron la mañana de este martes en Carretera a Colombia y Camino a San José de los Sauces en el referido ayuntamiento.