Choque de dos camiones y un tráiler deja 29 lesionados, en Nuevo León
MONTERREY, NL.- Un saldo de 29 personas heridas dejó un choque entre dos camiones urbanos y un tráiler en General Escobedo, Nuevo León.
De los heridos, 12 fueron trasladados al Hospital de Zona General número 21 del IMSS y 4 al Hospital Metropolitano, mientras que los restantes se trasladaron por sus propios medios.
Los hechos se registraron la mañana de este martes en Carretera a Colombia y Camino a San José de los Sauces en el referido ayuntamiento.
Protección Civil del estado informó que atendieron el reporte vial por alcance de dos camiones urbanos y un tracto camión con caja seca.
Al arribo de los elementos de PCNL los tripulantes de las unidades ya eran atendidos por elementos de Protección Civil de Hidalgo y de El Carmen