Choque de dos camiones y un tráiler deja 29 lesionados, en Nuevo León

México
/ 18 noviembre 2025
    El percance vial se registró en el municipio de General Escobedo, Nuevo León, la mañana de este martes. FOTO: CORTESÍA
De los heridos, 12 fueron trasladados al Hospital de Zona General número 21 del IMSS y 4 al Hospital Metropolitano

MONTERREY, NL.- Un saldo de 29 personas heridas dejó un choque entre dos camiones urbanos y un tráiler en General Escobedo, Nuevo León.

De los heridos, 12 fueron trasladados al Hospital de Zona General número 21 del IMSS y 4 al Hospital Metropolitano, mientras que los restantes se trasladaron por sus propios medios.

Los hechos se registraron la mañana de este martes en Carretera a Colombia y Camino a San José de los Sauces en el referido ayuntamiento.

Protección Civil del estado informó que atendieron el reporte vial por alcance de dos camiones urbanos y un tracto camión con caja seca.

Al arribo de los elementos de PCNL los tripulantes de las unidades ya eran atendidos por elementos de Protección Civil de Hidalgo y de El Carmen

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

