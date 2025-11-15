Adolescente muere y niña de 5 años queda grave en ataque a casa en Nuevo León

México
/ 15 noviembre 2025
    Adolescente muere y niña de 5 años queda grave en ataque a casa en Nuevo León
    Autoridades recibieron el reporte del ataque en la colonia Floridos Bosques de Nogalar en San Nicolás de los Garza | FOTO: ARCHIVO Manuel Sánchez

Monterrey, Nuevo León.- Hombres armados ejecutaron un ataque a un adolescente de 17 años y dejaron herida de gravedad a una menor de tan solo cinco años, en Nuevo León.

Los hechos se registraron cerca de las 22:30 horas en un domicilio, ubicado en el cruce de María Camarena Vélez y Chihuahua en la colonia Floridos Bosques de Nogalar, en el ayuntamiento de San Nicolás de los Garza.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) reveló que recibió el reporte de dos personas lesionadas por arma de fuego que fueron trasladados en vehículos particulares a hospitales de la localidad.

$!El ataque se reportó durante la noche del viernes, Ángel Tadeo falleció al recibir atención médica. FOTO: GOOGLE MAPS
El ataque se reportó durante la noche del viernes, Ángel Tadeo falleció al recibir atención médica. FOTO: GOOGLE MAPS

El fallecido fue identificado como Ángel Tadeo, de 17 años, quien murió mientras recibía atención médica, mientras que la menor, de identidad protegida, era reportada como grave en el Hospital Metropolitano.

Como indicios en el lugar del ataque se recogieron diversos casquillos percutidos de arma de fuego y manchas hemáticas.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

