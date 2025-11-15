Adolescente muere y niña de 5 años queda grave en ataque a casa en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Hombres armados ejecutaron un ataque a un adolescente de 17 años y dejaron herida de gravedad a una menor de tan solo cinco años, en Nuevo León.

Los hechos se registraron cerca de las 22:30 horas en un domicilio, ubicado en el cruce de María Camarena Vélez y Chihuahua en la colonia Floridos Bosques de Nogalar, en el ayuntamiento de San Nicolás de los Garza.

TE PUEDE INTERESAR: Colaborarán autoridades de NL con esclarecimiento de muerte de detenido

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) reveló que recibió el reporte de dos personas lesionadas por arma de fuego que fueron trasladados en vehículos particulares a hospitales de la localidad.