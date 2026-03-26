$!Detienen a maestro de inglés acusado de elaborar y almacenar pornografía infantil en Puerto Vallarta

El detenido fue identificado como Alfredo “N”, cuya orden de aprehensión fue cumplimentada por personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la captura de un hombre señalado por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas, en su modalidad de elaboración y almacenamiento de pornografía infantil, en el municipio de Puerto Vallarta. La detención se realizó tras un reporte emitido por plataformas internacionales contra la explotación infantil.

DENUNCIA INTERNACIONAL DE PLATAFORMA DERIVA EN INVESTIGACIÓN DE PROFESOR

Las autoridades señalaron que la investigación técnica se inició luego de recibir información de la Guardia Nacional, específicamente de su Dirección General Científica, la cual notificó sobre reportes provenientes de la plataforma CyberTipline, dedicada a combatir y denunciar la explotación infantil.

Los informes alertaban sobre la posible posesión, producción y distribución de material de abuso sexual infantil vinculado a un seudónimo identificado como “Alfredo”. A partir de estos datos, las autoridades realizaron trabajos de inteligencia y campo para asociar la presunta participación del imputado mediante el análisis de números telefónicos, cuentas de correo electrónico y otros registros digitales.

CUMPLIMENTAN ÓRDENES JUDICIALES Y DE CATEO

Con los datos obtenidos, el agente del Ministerio Público solicitó ante un órgano jurisdiccional una orden de aprehensión y una orden de cateo en un inmueble ubicado en Puerto Vallarta. Ambos mandamientos judiciales fueron ejecutados el 24 de marzo de manera simultánea.

El presunto responsable fue detenido en la colonia Valentín Gómez Farías, donde, de acuerdo con la investigación, impartía clases de inglés. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso correspondiente.

ALFREDO ‘N’ IMPARTÍA CLASES COMO MAESTRO DE INGLÉS

De acuerdo con reportes difundidos por medios de comunicación, Alfredo “N” impartía clases en una escuela particular identificada como Freddys English School. En ese lugar ofrecía cursos dirigidos a niños, adolescentes y adultos.

Las autoridades indicaron que la recopilación de pruebas incluyó el análisis de dispositivos y registros asociados al imputado, lo que permitió fortalecer la carpeta de investigación y solicitar las órdenes judiciales correspondientes.