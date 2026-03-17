Vinculan a proceso en CDMX a mujer investigada por pornografía infantil en agravio de sus hijas
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Una maestra fue vinculada a proceso luego de que el padre de las víctimas halló videos sexuales en un celular
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que obtuvo la vinculación a proceso de una mujer identificada como Nayelli “N”, investigada por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, en agravio de sus dos hijas menores de edad.
De acuerdo con la autoridad ministerial, la imputada fue detenida por agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México (PDI) el 11 de marzo de 2026 en la alcaldía Tláhuac, en cumplimiento de una orden de aprehensión otorgada por un juez de control.
Posteriormente, durante la audiencia inicial celebrada el 13 de marzo, la autoridad judicial determinó vincularla a proceso e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
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PADRE DE LAS VÍCTIMAS REALIZÓ LA DENUNCIA QUE RESULTÓ EN UNA INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE NAYELLI ‘N’
La investigación inició a partir de la denuncia presentada por el padre de las víctimas, quien también es pareja de la imputada. Según el reporte ministerial, el denunciante señaló que encontró fotografías y videos de índole sexual en los que aparecían sus hijas menores de edad.
El material fue localizado en un teléfono celular y en una computadora vinculados con la imputada. De acuerdo con la información proporcionada por la fiscalía, en los mismos dispositivos también se encontraron otros videos provenientes de cámaras de videovigilancia instaladas en un baño, en los que se observaba a otras niñas.
VIDEOS PROVENÍAN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN LOS BAÑOS DE UNA ESCUELA EN LA QUE TRABAJABA
Durante las indagatorias realizadas por la fiscalía capitalina se identificó que los videos captados por dichas cámaras correspondían a los baños de una escuela donde la imputada se desempeñaba como profesora.
Ante esta situación, la FGJCDMX informó que dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que las conductas detectadas podrían constituir delitos del orden federal.
Las autoridades indicaron que el análisis del material y de los dispositivos electrónicos formó parte de los datos de prueba presentados ante el juez de control.
GIRAN ORDEN DE APREHENSIÓN Y DETENCIÓN DE NAYELLI ‘N’
Con base en los elementos reunidos durante la investigación, el agente del Ministerio Público estableció la probable participación de Nayelli “N” en los hechos relacionados con la producción de material que involucraba a sus hijas.
Posteriormente, el Ministerio Público solicitó a un juez de control una orden de aprehensión, la cual fue concedida. La orden fue ejecutada el 11 de marzo de 2026 por agentes de la Policía de Investigación en la alcaldía Tláhuac, donde fue localizada la imputada.
VINCULAN A PROCESO A NAYELLI ‘N’ POR PORNOGRAFÍA INFANTIL
Durante la audiencia inicial celebrada el 13 de marzo, la autoridad judicial analizó los datos de prueba presentados por la fiscalía y determinó vincular a proceso a Nayelli “N” por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil.
Asimismo, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, las autoridades continuarán con el desarrollo de diligencias y la recopilación de pruebas.
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FISCALÍA MANTIENE INVESTIGACIÓN EN CURSO
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que continuará con las indagatorias correspondientes con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales.
La institución señaló que mantiene su compromiso de investigar delitos que vulneren la integridad de niñas, niños y adolescentes, así como de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
La fiscalía recordó que, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la persona mencionada en este caso se considera inocente y debe ser tratada como tal durante todas las etapas del proceso, mientras no exista una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente que determine su responsabilidad.