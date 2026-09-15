Detienen a mexicano en Nigeria por operar narcolaboratorio de metanfetaminas

La Agencia Antidrogas de Nigeria (NDLEA) detuvo al ciudadano mexicano Arturo Carrera Loaiza en el aeropuerto de Lagos cuando intentaba salir del país. Las autoridades lo identifican como el organizador principal de un laboratorio clandestino de drogas a gran escala ubicado en una zona rural.

¿CÓMO LLEGÓ A NIGERIA?

El sospechoso ingresó a Nigeria asegurando que iba a poner un negocio de restaurantes. Sin embargo, las investigaciones señalan que viajó para contratar a José Villa Ochoa, un químico mexicano especializado en la fabricación de drogas sintéticas que ya había sido arrestado en junio.

Aunque Carrera Loaiza negó los cargos al momento de su arresto, los agentes descubrieron videos e imágenes que lo vinculan directamente con el delito. Las grabaciones de cámaras de seguridad mostraron cómo el sospechoso trasladó insumos químicos y equipos a una casa aislada en el estado de Ebonyi.

Durante el cateo a la vivienda, los agentes incautaron cientos de kilogramos de químicos indispensables para fabricar drogas, como acetona y ácido clorhídrico. En el lugar también encontraron maquinaria de laboratorio, deshidratadores y la bata azul que el detenido usaba en los videos.

Reportes periodísticos del país señalan que el mexicano coordinaba instalaciones clandestinas en varios estados del país africano, además, las investigaciones indican que la metanfetamina producida en la región era enviada hacia mercado de consumo en Asia.