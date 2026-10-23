Detienen a mujer en CDMX tras morder a policía que iba a infraccionarla

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    Detienen a mujer en CDMX tras morder a policía que iba a infraccionarla
    La SSC informó que el incidente se registró sobre avenida Eduardo Molina, en la colonia Del Parque, alcaldía Venustiano Carranza. FOTO: C4JIMENEZ

La conductora presuntamente agredió a un oficial de Tránsito para evitar que retirara la placa de su vehículo, estacionado en doble fila en la alcaldía Venustiano Carranza.

Una mujer fue detenida en la Ciudad de México luego de presuntamente morder en un brazo a un policía de Tránsito que intentaba aplicar el Reglamento de Tránsito por estacionarse en doble fila.

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Los hechos ocurrieron en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, durante un dispositivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para recuperar espacios viales y mejorar la circulación vehicular.

De acuerdo con la dependencia, la conductora habría agredido físicamente al oficial cuando este se disponía a retirar la placa de su automóvil como parte del procedimiento correspondiente.

Tras la intervención de otros elementos policiales, la mujer fue detenida y trasladada ante el Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.

¿DÓNDE OCURRIÓ LA AGRESIÓN CONTRA EL POLICÍA DE TRÁNSITO?

La SSC informó que el incidente se registró sobre avenida Eduardo Molina, en la colonia Del Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

En ese punto, los uniformados realizaban acciones para recuperar vialidades y evitar que los vehículos estacionados de manera irregular afectaran el tránsito en la zona.

Durante el operativo, un oficial detectó un automóvil estacionado en doble fila e intentó aplicar las disposiciones del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Sin embargo, cuando el agente pretendía retirar la placa del vehículo, la conductora presuntamente lo mordió en uno de los brazos para impedir la aplicación de la sanción.

Otros policías que se encontraban cerca intervinieron para controlar la situación y detener a la mujer.

$!Una mujer fue detenida en la Ciudad de México luego de presuntamente morder en un brazo a un policía de Tránsito.
Una mujer fue detenida en la Ciudad de México luego de presuntamente morder en un brazo a un policía de Tránsito. FOTO: C4JIMENEZ

¿QUÉ PASÓ CON LA MUJER DETENIDA EN VENUSTIANO CARRANZA?

Después de la presunta agresión, los elementos de seguridad trasladaron a la conductora ante el Ministerio Público.

Será esta autoridad la encargada de analizar los hechos, determinar las posibles responsabilidades y definir su situación jurídica conforme a los procedimientos legales.

Hasta el momento, la información proporcionada por la SSC señala que la detención ocurrió durante el dispositivo vial, sin que se hayan detallado públicamente otros datos sobre la identidad de la involucrada.

¿POR QUÉ REALIZAN OPERATIVOS CONTRA AUTOS EN DOBLE FILA?

Los dispositivos de recuperación de vialidades buscan evitar obstrucciones que dificulten el paso de otros vehículos y afecten la movilidad en calles y avenidas de la capital.

Estacionarse en doble fila puede generar congestionamientos y reducir el espacio disponible para la circulación, especialmente en zonas con tránsito constante.

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La SSC mantiene este tipo de acciones para vigilar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito y atender las infracciones detectadas en la vía pública.

El caso ocurrido en avenida Eduardo Molina derivó en la detención de la conductora, mientras las autoridades ministeriales determinarán las consecuencias legales de la presunta agresión al oficial.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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