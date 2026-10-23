Detienen a mujer en CDMX tras morder a policía que iba a infraccionarla

Una mujer fue detenida en la Ciudad de México luego de presuntamente morder en un brazo a un policía de Tránsito que intentaba aplicar el Reglamento de Tránsito por estacionarse en doble fila.

Los hechos ocurrieron en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, durante un dispositivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para recuperar espacios viales y mejorar la circulación vehicular.

De acuerdo con la dependencia, la conductora habría agredido físicamente al oficial cuando este se disponía a retirar la placa de su automóvil como parte del procedimiento correspondiente.

Tras la intervención de otros elementos policiales, la mujer fue detenida y trasladada ante el Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.

¿DÓNDE OCURRIÓ LA AGRESIÓN CONTRA EL POLICÍA DE TRÁNSITO?

La SSC informó que el incidente se registró sobre avenida Eduardo Molina, en la colonia Del Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

En ese punto, los uniformados realizaban acciones para recuperar vialidades y evitar que los vehículos estacionados de manera irregular afectaran el tránsito en la zona.

Durante el operativo, un oficial detectó un automóvil estacionado en doble fila e intentó aplicar las disposiciones del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Sin embargo, cuando el agente pretendía retirar la placa del vehículo, la conductora presuntamente lo mordió en uno de los brazos para impedir la aplicación de la sanción.

Otros policías que se encontraban cerca intervinieron para controlar la situación y detener a la mujer.