Detienen a Nazario ‘N’, operador criminal vinculado con extorsiones y narcotráfico, junto a dos personas más

México
/ 15 octubre 2025
    Detienen a Nazario ‘N’, operador criminal vinculado con extorsiones y narcotráfico, junto a dos personas más
    Nazario “N”, presunto operador de un grupo criminal dedicado a extorsión y venta de drogas en Jalisco y Puebla, fue detenido en Guadalajara durante un operativo federal que incluyó aseguramiento de armas, droga y vehículos FOTO: SSPC

Autoridades federales y fuerzas armadas detuvieron a Nazario “N” en Guadalajara, asegurando armas, drogas y vehículos en un operativo contra grupos delictivos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Nazario “N”, señalado como presunto operador de un grupo delictivo dedicado a la extorsión y venta de drogas en los estados de Jalisco y Puebla.

La captura se realizó en Guadalajara durante un operativo conjunto entre autoridades federales y fuerzas armadas.

HARFUCH DESTACA CAPTURA DE NAZARIO ‘N’ EN GUADALAJARA

A través de sus redes sociales, García Harfuch detalló que en la acción participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ejército Mexicano, quienes lograron la detención de tres personas, incluido Nazario “N”. Durante el operativo se aseguraron armas de fuego, droga y vehículos.

“En Guadalajara, Jalisco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico y del Ejército @Defensamx1 detuvieron a tres personas, entre ellas a Nazario ‘N’, operador de un grupo delictivo, responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla. Se aseguraron armas de fuego, droga y vehículos. Seguimos trabajando en coordinación para combatir a los grupos criminales y fortalecer la seguridad de la región”, publicó el funcionario.

DETENCIÓN DE NAZARIO ‘N’ Y DOS PERSONAS MÁS SE REALIZÓ DURANTE OPERATIVO EN CONJUNTO

Posteriormente, la SSPC emitió un comunicado conjunto con autoridades federales y estatales detallando la operación, que incluyó la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República y la policía estatal

El comunicado señala que los operativos se realizaron como parte de los esfuerzos coordinados para detener a generadores de violencia en el país. En total, se ejecutaron cuatro órdenes de cateo en distintos domicilios de Guadalajara, identificados mediante labores de inteligencia como puntos de operación de la célula criminal.

DECOMISAN ARMAS Y DROGAS DURANTE OPERATIVO DE CAPTURA

Durante la intervención en la colonia Jardines del Bosque se lograron los siguientes aseguramientos:

- Dos armas cortas, 10 cargadores y 186 cartuchos útiles de distintos calibres.

- Un kilogramo y 170 dosis de metanfetamina.

- Diversos dispositivos móviles.

- Cinco vehículos, uno de ellos blindado.

JUNTO CON NAZARIO ‘N’, DETIENEN A DOS HOMBRES

Entre los detenidos se encuentra Nazario “N”, señalado como responsable de las operaciones de extorsión y venta de droga en Jalisco y Puebla. Los otros dos hombres detenidos también fueron identificados como integrantes de la misma célula criminal.

Tras la detención, a los involucrados se les leyeron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

Las autoridades indicaron que estos operativos forman parte de los trabajos de coordinación interinstitucional destinados a mantener el Estado de derecho y fortalecer la seguridad en regiones donde se han detectado actividades delictivas vinculadas al crimen organizado.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones
Extorsiones

Localizaciones


Guanajuato

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Sspc

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

