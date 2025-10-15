Detienen a Nazario ‘N’, operador criminal vinculado con extorsiones y narcotráfico, junto a dos personas más

TE PUEDE INTERESAR: Aumenta relación de adolescentes con el crimen organizado

La captura se realizó en Guadalajara durante un operativo conjunto entre autoridades federales y fuerzas armadas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , informó la detención de Nazario “N” , señalado como presunto operador de un grupo delictivo dedicado a la extorsión y venta de drogas en los estados de Jalisco y Puebla .

En Guadalajara, Jalisco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico , y del Ejército @Defensamx1 , detuvieron a tres personas, entre ellas a Nazario “N”, operador de un grupo delictivo, responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla. Se... pic.twitter.com/j8UkSy2obf

HARFUCH DESTACA CAPTURA DE NAZARIO ‘N’ EN GUADALAJARA

A través de sus redes sociales, García Harfuch detalló que en la acción participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ejército Mexicano, quienes lograron la detención de tres personas, incluido Nazario “N”. Durante el operativo se aseguraron armas de fuego, droga y vehículos.

“En Guadalajara, Jalisco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico y del Ejército @Defensamx1 detuvieron a tres personas, entre ellas a Nazario ‘N’, operador de un grupo delictivo, responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla. Se aseguraron armas de fuego, droga y vehículos. Seguimos trabajando en coordinación para combatir a los grupos criminales y fortalecer la seguridad de la región”, publicó el funcionario.

DETENCIÓN DE NAZARIO ‘N’ Y DOS PERSONAS MÁS SE REALIZÓ DURANTE OPERATIVO EN CONJUNTO

Posteriormente, la SSPC emitió un comunicado conjunto con autoridades federales y estatales detallando la operación, que incluyó la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República y la policía estatal

El comunicado señala que los operativos se realizaron como parte de los esfuerzos coordinados para detener a generadores de violencia en el país. En total, se ejecutaron cuatro órdenes de cateo en distintos domicilios de Guadalajara, identificados mediante labores de inteligencia como puntos de operación de la célula criminal.

DECOMISAN ARMAS Y DROGAS DURANTE OPERATIVO DE CAPTURA

Durante la intervención en la colonia Jardines del Bosque se lograron los siguientes aseguramientos:

- Dos armas cortas, 10 cargadores y 186 cartuchos útiles de distintos calibres.

- Un kilogramo y 170 dosis de metanfetamina.

- Diversos dispositivos móviles.

- Cinco vehículos, uno de ellos blindado.

TE PUEDE INTERESAR: Ola de violencia en carreteras de Chiapas, tras detención de ‘El Señor de los Caballos’

JUNTO CON NAZARIO ‘N’, DETIENEN A DOS HOMBRES

Entre los detenidos se encuentra Nazario “N”, señalado como responsable de las operaciones de extorsión y venta de droga en Jalisco y Puebla. Los otros dos hombres detenidos también fueron identificados como integrantes de la misma célula criminal.

Tras la detención, a los involucrados se les leyeron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

Las autoridades indicaron que estos operativos forman parte de los trabajos de coordinación interinstitucional destinados a mantener el Estado de derecho y fortalecer la seguridad en regiones donde se han detectado actividades delictivas vinculadas al crimen organizado.