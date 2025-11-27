Detienen a ‘Pantera’, presunto implicado en 13 homicidios en dos municipios de Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvo en flagrancia a un hombre identificado como Luis Alberto “N”, también conocido como “Pancho Arreola” y “Pantera”, por su presunta participación en 13 homicidios registrados en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, así como por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

El operativo se realizó en la colonia irregular El Cedro, en la zona de Rancho Viejo, ubicada en la Supermanzana 243 del municipio de Benito Juárez. De acuerdo con la FGE, durante la intervención policial el sujeto se encontraba en posesión de sustancias con características similares a marihuana, cristal y crack.

A Luis Alberto “N” también se le aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros, considerada de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El objeto fue enviado a análisis balístico para esclarecer su posible uso en otros eventos delictivos.

