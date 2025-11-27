Detienen a ‘Pantera’, presunto implicado en 13 homicidios en dos municipios de Quintana Roo
La FGE de Quintana Roo aseguró drogas y un arma vinculada a 10 homicidios durante la detención de Luis Alberto “N” en la zona de Rancho Viejo
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvo en flagrancia a un hombre identificado como Luis Alberto “N”, también conocido como “Pancho Arreola” y “Pantera”, por su presunta participación en 13 homicidios registrados en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, así como por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
El operativo se realizó en la colonia irregular El Cedro, en la zona de Rancho Viejo, ubicada en la Supermanzana 243 del municipio de Benito Juárez. De acuerdo con la FGE, durante la intervención policial el sujeto se encontraba en posesión de sustancias con características similares a marihuana, cristal y crack.
A Luis Alberto “N” también se le aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros, considerada de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El objeto fue enviado a análisis balístico para esclarecer su posible uso en otros eventos delictivos.
LUIS ALBERTO ‘N’ ES SEÑALADO DE SUPERVISAR SICARIOS DE GRUPO DELICTIVO Y RECOLECTAR DINERO
La Fiscalía detalló que las primeras indagatorias señalan que el detenido sería integrante de un grupo delictivo generador de violencia dedicado a la distribución de drogas en la región.
Su presunta función consistía en recolectar dinero de la “guardia”´, como se conoce al cobro en puntos de venta de narcóticos, y en supervisar a los sicarios de la organización en la zona de Rancho Viejo.
Posteriormente, la prueba de balística comparativa IBIS realizada al arma asegurada arrojó coincidencia positiva con 10 eventos de homicidio y una agresión con persona lesionada, todos cometidos en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres.
Los hechos vinculados al arma ocurrieron entre el 24 de febrero y el 31 de octubre de 2025, informó la Fiscalía estatal. Las autoridades precisaron que las investigaciones continúan para determinar la participación del detenido en otros hechos violentos registrados en el mismo periodo.
LUIS ALBERTO ‘N’ FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Luego de su captura, Luis Alberto “N” fue trasladado junto con las sustancias y el arma aseguradas ante el Ministerio Público, con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente. La autoridad ministerial deberá determinar su situación jurídica dentro del término constitucional.
La FGE señaló que el aseguramiento forma parte de las acciones coordinadas entre instituciones federales y estatales para inhibir delitos de alto impacto en la entidad y avanzar en la identificación de grupos generadores de violencia.
Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre el proceso de judicialización ni sobre la posible identificación de otros involucrados.