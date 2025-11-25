FGE de Quintana Roo detiene a ‘El Rayo’, vinculado al CJNG y a más de 5 asesinatos

México
/ 25 noviembre 2025
    Fiscalía de Quintana Roo confirma detención de ‘El Rayo’, ligado a la venta de drogas para el CJNG y a más de cinco homicidios y desapariciones. FOTO: FGE

A Ernesto Guadalupe ‘N’, alias ‘El Rayo’, fue vinculado a la venta de drogas y a varios casos de asesinatos y desapariciones. Se presume que trabajaba para el Cártel de Jalisco Nueva Generación

Ernesto Guadalupe ‘N’, alias ‘El Rayo’, fue identificado como objetivo prioritario del Atlas Delictivo del Estado. Este 25 de noviembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó su detención en el municipio de Benito Juárez.

De acuerdo con el informe oficial, el sujeto era encargado de las extorsiones a transportistas de servicio público, así como uno de los principales generadores de violencia, dedicado a la venta de drogas para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Playa del Carmen.

La Fiscalía detalló que la detención de ‘El Rayo’ fue cumplimentada gracias a los trabajos de inteligencia y acciones coordinadas con elementos del Grupo Interinstitucional.

VINCULAN A ‘EL RAYO’ CON MÁS DE 5 ASESINATOS

Además de las actividades descritas anteriormente, la FGE vinculó a Ernesto Guadalupe a más de cinco homicidios y desapariciones de personas en Playa del Carmen y Tulum.

Con su detención, la Fiscalía refrendó su compromiso de continuar con las investigaciones, fortalecer los trabajos de inteligencia y mantener la coordinación con autoridades federales y municipales para desarticular a los grupos criminales que operan en la entidad.

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE ‘EL RAYO’, LÍDER DEL CJNG EN PLAYA DEL CARMEN

En el operativo se coordinaron los esfuerzos de Policías de Investigación adscritos a la Fiscalía, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Policías Municipales.

La detención tuvo lugar en el avenida Tulum, esquina calle Agua, en la Supermanzana 4 del municipio Benito Juárez.

$!Fiscalía de Quintana Roo confirma detención de ‘El Rayo’
Fiscalía de Quintana Roo confirma detención de ‘El Rayo’ FOTO: FGE

“Tras una inspección voluntaria a su persona y al vehículo Chevrolet, modelo Captiva, en el que viajaba, los agentes aseguraron un arsenal compuesto por 11 armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

FGE ASEGURÓ DROGAS Y ARMAS EN LA DETENCIÓN DE ‘EL RAYO’

Entre las armas que fueron aseguradas, se encuentran seis armas largas — dos calibre 7.62 X 39 mm y cuatro calibre .223 —, así como cinco armas cortas tipo pistola. Todo el armamento contaba con cargadores abastecidos.

Mientras que entre las sustancias ilegales, se encontraron ‘piedra’, cocaína, marihuana y pastillas color rosa, además de equipos móviles.

Ernesto Guadalupe y el material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará la situación jurídica dentro del término legar correspondiente.

Temas


Asesinatos
Desapariciones
Detenciones

Localizaciones


Quintana Roo

Organizaciones


FGE

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

