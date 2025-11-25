FGE de Quintana Roo detiene a ‘El Rayo’, vinculado al CJNG y a más de 5 asesinatos

Ernesto Guadalupe ‘N’, alias ‘El Rayo’, fue identificado como objetivo prioritario del Atlas Delictivo del Estado. Este 25 de noviembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó su detención en el municipio de Benito Juárez.

De acuerdo con el informe oficial, el sujeto era encargado de las extorsiones a transportistas de servicio público, así como uno de los principales generadores de violencia, dedicado a la venta de drogas para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Playa del Carmen.

La Fiscalía detalló que la detención de ‘El Rayo’ fue cumplimentada gracias a los trabajos de inteligencia y acciones coordinadas con elementos del Grupo Interinstitucional.

VINCULAN A ‘EL RAYO’ CON MÁS DE 5 ASESINATOS

Además de las actividades descritas anteriormente, la FGE vinculó a Ernesto Guadalupe a más de cinco homicidios y desapariciones de personas en Playa del Carmen y Tulum.