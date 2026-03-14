Detienen a profesor en Playa del Carmen por presunta corrupción de menores tras intoxicación de alumnas

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México
/ 14 marzo 2026
    Detienen a profesor en Playa del Carmen por presunta corrupción de menores tras intoxicación de alumnas
    Un profesor de secundaria fue detenido en Playa del Carmen tras la intoxicación de tres alumnas; es investigado por presunta corrupción de menores. Fiscalía de Quintana Roo

Detienen a profesor de secundaria en Playa del Carmen tras la intoxicación de tres alumnas que presuntamente recibieron dulces adulterados en el plantel

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó la detención de un hombre identificado como Rubén “N”, profesor de una escuela secundaria, por su probable participación en hechos que podrían constituir el delito de corrupción de menores en el municipio de Playa del Carmen.

De acuerdo con el reporte oficial, las primeras indagatorias se iniciaron después de que tres adolescentes presentaran síntomas de intoxicación, situación que activó de inmediato la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

La fiscalía señaló que el caso se encuentra en proceso de investigación y que se realizarán las diligencias necesarias para determinar responsabilidades.

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HECHOS OCURRIERON EN SECUNDARIA DE VILLA DE SOL

Según información difundida por el medio Revista Proceso, el incidente ocurrió durante la tarde-noche del jueves en la Escuela Secundaria Luz María Zaleta, ubicada en el fraccionamiento Villas del Sol.

De acuerdo con los reportes, varias alumnas comenzaron a sentirse mal dentro del plantel educativo, lo que llevó a que se notificara a sus familiares para que acudieran a la escuela.

Posteriormente, las estudiantes recibieron atención médica en un hospital privado de la ciudad.

TESTIMONIOS SEÑALAN ENTREGA DE DULCES PRESUNTAMENTE ADULTERADOS

Una de las alumnas relató que el profesor presuntamente les entregó unos dulces y posteriormente les solicitó sus cuentas de redes sociales.

De acuerdo con ese testimonio, el docente también habría realizado tocamientos a algunas de las estudiantes.

Estos señalamientos forman parte de la información recabada durante las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales.

PADRES DE FAMILIA ACUDIERON AL PLANTEL PARA CONFRONTAR AL PROFESOR

Tras difundirse lo ocurrido, varios padres de familia acudieron a las instalaciones de la secundaria a la salida de clases para confrontar al docente.

De acuerdo con los reportes, el profesor abandonó el plantel por un acceso distinto al principal; posteriormente fue detenido por elementos de la policía municipal.

La detención fue confirmada por la fiscalía estatal, que indicó que el caso continúa bajo investigación.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN IDENTIFICA AL DOCENTE COMO PROBABLE AGRESOR

La Secretaría de Educación de Quintana Roo informó que el profesor fue identificado como probable agresor por alumnas, alumnos y personal del plantel educativo.

La dependencia señaló que se mantienen en coordinación con las autoridades de procuración de justicia para aportar la información necesaria que contribuya al esclarecimiento de los hechos.

AUTORIDADES MUNICIPALES ANUNCIAN MEDIDAS PREVENTIVAS

Ante lo ocurrido, la alcaldesa de Playa del Carmen, Estefanía Mercado Asencio, anunció que el gobierno municipal retomará el operativo conocido como “mochila”.

Este operativo tiene como objetivo detectar el posible ingreso de sustancias ilícitas a las escuelas públicas del municipio.

Las autoridades indicaron que esta medida busca reforzar las acciones preventivas dentro de los centros educativos.

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ESTUDIANTES INTOXICADAS FUERON DADAS DE ALTA

De acuerdo con los reportes más recientes, las alumnas que presentaron síntomas de intoxicación fueron dadas de alta del hospital privado donde recibieron atención médica.

Hasta el momento, no se han reportado complicaciones adicionales relacionadas con el incidente.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo señaló que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la posible responsabilidad penal de las personas involucradas en este caso.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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