Detienen a profesor en Playa del Carmen por presunta corrupción de menores tras intoxicación de alumnas

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó la detención de un hombre identificado como Rubén “N”, profesor de una escuela secundaria, por su probable participación en hechos que podrían constituir el delito de corrupción de menores en el municipio de Playa del Carmen.

De acuerdo con el reporte oficial, las primeras indagatorias se iniciaron después de que tres adolescentes presentaran síntomas de intoxicación, situación que activó de inmediato la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

La fiscalía señaló que el caso se encuentra en proceso de investigación y que se realizarán las diligencias necesarias para determinar responsabilidades.

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HECHOS OCURRIERON EN SECUNDARIA DE VILLA DE SOL

Según información difundida por el medio Revista Proceso, el incidente ocurrió durante la tarde-noche del jueves en la Escuela Secundaria Luz María Zaleta, ubicada en el fraccionamiento Villas del Sol.

De acuerdo con los reportes, varias alumnas comenzaron a sentirse mal dentro del plantel educativo, lo que llevó a que se notificara a sus familiares para que acudieran a la escuela.

Posteriormente, las estudiantes recibieron atención médica en un hospital privado de la ciudad.

TESTIMONIOS SEÑALAN ENTREGA DE DULCES PRESUNTAMENTE ADULTERADOS

Una de las alumnas relató que el profesor presuntamente les entregó unos dulces y posteriormente les solicitó sus cuentas de redes sociales.

De acuerdo con ese testimonio, el docente también habría realizado tocamientos a algunas de las estudiantes.

Estos señalamientos forman parte de la información recabada durante las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales.

PADRES DE FAMILIA ACUDIERON AL PLANTEL PARA CONFRONTAR AL PROFESOR

Tras difundirse lo ocurrido, varios padres de familia acudieron a las instalaciones de la secundaria a la salida de clases para confrontar al docente.

De acuerdo con los reportes, el profesor abandonó el plantel por un acceso distinto al principal; posteriormente fue detenido por elementos de la policía municipal.

La detención fue confirmada por la fiscalía estatal, que indicó que el caso continúa bajo investigación.