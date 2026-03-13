Detienen en Jalisco a Juvenal Jiménez Loza, ‘El Padrino’, acusado de trata

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/ 13 marzo 2026
    Detienen en Jalisco a Juvenal Jiménez Loza, ‘El Padrino’, acusado de trata
    El Gabinete de Seguridad señaló que el detenido cuenta con una orden de aprehensión por delitos de trata de personas. ESPECIAL
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El Gabinete de Seguridad indicó que enfrenta órdenes de aprehensión por delincuencia organizada

GUADALAJARA, JAL.- Juvenal Jiménez Loza, alias “El Padrino”, identificado como presunto líder de una organización internacional de trata de personas, fue detenido en Jalisco por elementos de la Marina Armada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El Gabinete de Seguridad federal informó que, mediante trabajos de inteligencia, se identificó al municipio de Guadalajara como la principal zona de movilidad del detenido, quien cuenta con órdenes de aprehensión por delitos de trata de personas y delincuencia organizada.

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Derivado de lo anterior, se intensificaron los recorridos de seguridad y vigilancia en la zona, de acuerdo con un comunicado difundido por la autoridad federal.

Durante estas acciones, en la calle Nueva Escocia, los elementos detectaron a un individuo que coincidía con las características físicas de Juvenal Jiménez Loza, por lo que se procedió a su revisión de identidad.

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Tras corroborar sus datos, los efectivos realizaron la detención, le informaron sus derechos de ley y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad señaló que el detenido cuenta con una orden de aprehensión por delitos de trata de personas y delincuencia organizada, por lo que se dará seguimiento al proceso ante la autoridad judicial.

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De acuerdo con las investigaciones citadas por la autoridad federal, el presunto operador tenía presencia en Tijuana, Baja California, donde habría establecido su centro de operaciones en el bar “Adelitas”.

Las autoridades federales no detallaron si se derivaron otras acciones operativas adicionales tras la detención, ni precisaron el estado de las indagatorias en curso.

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