Detienen a Ramón ‘N’, alias ‘Moncho’, operador de ‘Los Lavadora’ y a otros cinco miembros en Querétaro

México
/ 14 enero 2026
    Omar García Harfuch informó la detención de seis personas en Querétaro, entre ellas Ramón “N”, alias “Moncho”, señalado como operador de la célula “Los Lavadora”, vinculada al robo a autotransporte y otros delitos. OMAR GARCÍA HARFUCH

Cateos en inmuebles de Santiago de Querétaro derivaron en la captura de seis presuntos integrantes de la célula delictiva ‘Los Lavadora’

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de seis personas en el estado de Querétaro, entre ellas Ramón “N”, alias “Moncho”, identificado como presunto coordinador del robo a autotransporte mediante agresiones y privación de la libertad de conductores en distintos puntos de la entidad, principalmente en la carretera México–Querétaro.

La información fue dada a conocer a través de la cuenta oficial del funcionario federal, donde se detalló la participación de fuerzas federales y estatales en el operativo que permitió la captura de los presuntos integrantes de la célula delictiva conocida como “Los Lavadora”.

HARFUCH DESTACA DETENCIÓN DE ‘MONCHO’, Y OTRAS CINCO PERSONAS, TRAS OPERATIVO EN QUERÉTARO

En su publicación, el titular de la SSPC señaló que la acción fue resultado de órdenes de cateo cumplimentadas en distintos puntos de Querétaro. En el mensaje se indicó:

“Elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico con apoyo del Gobierno de Querétaro cumplimentaron órdenes de cateo en Querétaro, donde fueron detenidas seis personas, entre ellas Ramón ‘N’, alias ‘Moncho’, operador de la célula delictiva ‘Los Lavadora’, encargado de coordinar el robo a autotransporte mediante agresiones y privación de la libertad de conductores en distintos puntos de la entidad, principalmente en la carretera México-Querétaro”.

En el mismo mensaje, García Harfuch agregó que el grupo delictivo está relacionado con diversas actividades ilícitas y que durante los operativos se realizaron aseguramientos relevantes:

“Esta célula también está relacionada con actividades de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio. Durante los operativos se aseguró un arma, cartuchos, un tráiler y dosis de droga”.

SSPC DETALLA OPERATIVO EN EL QUE FUE DETENIDO RAMÓN ‘N’, MIEMBRO DE ‘LOS LAVADORA’

Minutos después del anuncio del secretario, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un comunicado oficial en el que amplió la información sobre los trabajos de investigación e inteligencia que derivaron en la detención de los seis presuntos integrantes del crimen organizado.

En el documento se explicó que el operativo fue resultado de acciones coordinadas entre autoridades federales y estatales:

“Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en el estado de Querétaro, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a seis personas vinculadas con una célula delictiva que operaba en la entidad”.

CATEOS EN INMUEBLES DE SANTIAGO DE QUERÉTARO CULMINAN CON LA DETENCIÓN DE SEIS PERSONAS

La SSPC detalló que las detenciones se llevaron a cabo tras el cumplimiento de órdenes de cateo en cuatro inmuebles ubicados en el municipio de Santiago de Querétaro, como parte de una carpeta de investigación en curso.

Sobre estas acciones, la dependencia federal precisó:

“Derivado de una carpeta de investigación, se cumplimentaron órdenes de cateo en cuatro inmuebles ubicados en el municipio de Santiago de Querétaro, donde se detuvo a seis personas presuntamente relacionadas con una célula delictiva dedicada a actividades de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos y robo de autotransporte”.

ASEGURAN CARTUCHOS, DROGAS, VEHÍCULOS Y EQUIPO DURANTE CATEOS

Durante los cateos realizados por las fuerzas de seguridad, las autoridades informaron sobre el aseguramiento de diversos objetos presuntamente relacionados con la comisión de delitos. De acuerdo con el comunicado oficial:

“En los cateos se aseguró armamento, cartuchos útiles de diversos calibres, envoltorios con una sustancia con características similares a la droga, vehículos, dispositivos electrónicos, equipo de cómputo y diverso material utilizado para la comisión de delitos”.

SSPC DESTACA IMPACTO EN LA OPERACIÓN DE LA CÉLULA DELICTIVA ‘LOS LAVADORA’

Finalmente, la SSPC señaló que estas acciones representan una afectación directa a la operación del grupo criminal identificado como “Los Lavadora”, al reducir su capacidad logística y operativa en la región.

“Las acciones permitieron afectar de manera relevante la estructura operativa y logística de la célula delictiva, contribuyendo a la disminución de su capacidad para realizar actividades ilícitas en la región”.

Las personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica conforme a los procedimientos legales correspondientes.

Temas


Cateos
Crimen Organizado
Detenciones

Localizaciones


Querétaro

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Sspc

