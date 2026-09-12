Detienen a Ricardo “N” en Puebla por feminicidio de Andrea Maylin cometido en Morelos

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en Puebla a Ricardo “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por el feminicidio de la joven Andrea Maylin. El crimen ocurrió en junio de 2025 en el estado de Morelos.

El arresto fue confirmado por el titular de la SSPC, O mar García Harfuch a través de su cuenta oficial de X, donde aseguró que en este caso “no habrá impunidad”.

La captura del presunto responsable fue el resultado de un operativo conjunto en el que participaron instituciones de inteligencia y seguridad federales y estatales, como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), encargado del seguimiento e información estratégica. La SSPC, responsable de ejecutar la detención en campo. La Fiscalía General del Estado de Morelos y autoridades de Puebla, en la coordinación judicial y territorial, y la Secretaría de las Mujeres, instancia que solicitó formalmente la colaboración para dar seguimiento al caso.

ANTECEDENTES DEL CASO

Andrea Maylin, de 22 años y madre de una menor, presentó denuncias formales desde 2023 por violencia familiar y amenazas de muerte por parte de Ricardo “N”.

La joven fue reportada como desaparecida el 20 de junio de 2025 en el municipio de Yautepec, Morelos. Un mes después, el 31 de julio, las autoridades hallaron su cuerpo en un predio vinculado a la familia del sospechoso.

Tras el hallazgo, Ricardo “N” se dio a la fuga. La investigación derivó en la detención de los padres del acusado en junio de 2026, procesados por encubrirlo y facilitarle los medios para ocultarse y huir de Morelos.