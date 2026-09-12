Dan prisión preventiva a los seis cuidadores de ‘sanatorio’ clandestino localizado en finca de Tecalitlán, Jalisco

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México
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    Dan prisión preventiva a los seis cuidadores de ‘sanatorio’ clandestino localizado en finca de Tecalitlán, Jalisco
    Los cinco hombres y la mujer fueron detenidos durante un operativo realizado por la Fiscalía de Jalisco. Cortesía

Fueron acusados de desaparición cometida por particulares y de trata de personas

GUADALAJARA, JAL.- Los cinco hombres y la mujer detenidos en una finca de Tecalitlán, al sur de Jalisco, donde se rescató a ocho hombres y que presuntamente era usada para que se recuperaran de lesiones, fueron vinculados a proceso y enviados a prisión preventiva.

Guillermo de Jesús “N”, Francisco Noé “N”, José Manuel “N”, Javier Manuel “N”, Omar Alejandro “N” y Lesli Patricia “N” fueron acusados de desaparición cometida por particulares y de trata de personas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/articulo-19-exige-capacitar-en-derechos-humanos-a-senador-luis-fernando-salazar-tras-amenazar-al-periodista-enrique-acevedo-GA23453137

Fueron detenidos durante un operativo realizado por la Fiscalía de Jalisco, así como por la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Se descubrió que la finca era usada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una especie de sanatorio u hospital para llevar a quienes resultaban heridos en entrenamiento o en una situación delictiva y requerían recuperación física.

RESCATAN A OCHO PERSONAS QUE PERMANECÍAN PRIVADAS DE SU LIBERTAD

Se rescataron a ocho hombres de entre 16 y 43 años, algunos traían muletas o clavos quirúrgicos.

Las autoridades han informado que se requería conocimiento especializado para atender las lesiones de las que se recuperaban las personas plagiadas y se investiga si hubo profesionales de la salud que fueron obligados o voluntariamente ayudaron.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/explosion-en-taqueria-de-la-alcaldia-alvaro-obregon-deja-dos-muertos-y-14-lesionados-confirma-la-fiscalia-de-cdmx-HA23452746

Los vinculados estarán en prisión preventiva el tiempo que tome el procedimiento legal.

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