Detienen a Yael ‘N’, sospechoso por asesinato del regidor de Reynosa, en CDMX

México
/ 9 diciembre 2025
    Detienen a Yael ‘N’, sospechoso por asesinato del regidor de Reynosa, en CDMX
    Derivado de las investigaciones por el crimen contra Brayan Vicente Salinas, regidor del municipio de Reynosa, Tamaulipas; la SSC CDMX informó la detención del presunto implicado Yael ‘N’. FOTO: ESPECIAL

Ingresó al departamento en compañía de la víctima y otra persona; sin embargo, ambos abandonaron el inmueble

Derivado de las investigaciones por el crimen contra Brayan Vicente Salinas, regidor del municipio de Reynosa, Tamaulipas; el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó la detención del presunto implicado Yael ‘N’, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros análisis de la SSC a cámaras de videovigilancia, indican que Yael ‘N’ ingresó al departamento en compañía de la víctima y otra persona; sin embargo, ambos abandonaron el inmueble, levantando las primeras sospechas tras darse a conocer el hecho violento, luego que autoridades ubicaron un vehículo color gris, en el que el detenido se habría ido al salir del condominio.

TE PUEDE INTERESAR: Trabajadora halla sin vida en CDMX a regidor de Reynosa; asistiría a festejo de la 4T

Vázquez Camacho detalló que el detenido, de 20 años de edad, fue aprehendido en el cruce de la Avenida Insurgentes Norte al cruce con Acueducto, en la colonia San Pedro Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX, como resultado de investigaciones de gabinete y campo, tras la muerte del regidor.

El secretario de seguridad agregó que Yael ‘N’ fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), para continuar con las investigaciones, con el fin de identificar y detener a los presuntos responsables.

Al momento de la detención, la SSC apuntó que al presunto responsable del crimen le fue decomisado: 31 bolsitas de marihuana, un paquete con cristal, tres teléfonos celulares de alta gama, cuatro tarjetas bancarias y el auto color gris, con placas de Estado de México.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a sobrino de regidor de Tuxtepec por vender imágenes íntimas

ASESINATO DE REGIDOR DE REYNOSA

Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, y presidente de la Comisión de Equidad de Género, especializado en temas de los derechos de la Comunidad LGBTTTIQ+, fue encontrado sin vida en un departamento de la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes, personal de limpieza del inmueble ubicado en la colonia Tabacalera, de la alcaldía Cuauhtémoc, ingresó al lugar donde se halló al funcionario sin signos vitales, el pasado 7 de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR: Hidalgo: Liberan y recapturan a regidor de Actopan por organizar motín contra presuntos ladrones

Elementos del Ministerio Público recibieron el informe del descubrimiento y activaron los procedimientos periciales. Hasta el momento, Infobae reportó que la línea principal de investigaciones es por homicidio culposo, pues el cadáver presentó aparentes signos de violencia.

La razón por la que Vicente Salinas se encontraba en la capital de México, fue para hacer presencia durante el festejo de los 7 años del inicio de la Cuarta Transformación (4T), encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo, frente al Palacio Nacional.

Temas


Asesinatos
Regidores

Localizaciones


Reynosa
México

Organizaciones


SSC

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De 25 a 30 años es el rango de edad con más fallecidos y representa al 84% de víctimas en edad adulta.

Sexenio de AMLO ha sido el más letal de la historia en México: ONG
El desempeño durante el primer trimestre de 2026 dependerá en gran medida de la evolución del entorno económico nacional e internacional.

Empresas frenan contrataciones por incertidumbre económica rumbo a 2026
Los productores deben cubrir los costos de alimentación y sanidad del ganado que no puede exportarse, lo que también se refleja en los precios finales.

Gusano barrenador y frontera cerrada disparan el precio de la carne
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, endurecer las penas por la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de suministro de nicotina o sustancias.

Diputados aprueban en lo general endurecer sanciones por vapeadores
Eva García, madre de Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia la Luz del Mundo—, habría ofrecido 5 millones de dólares para obtener libertad bajo fianza.

Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza
Un pesebre con el Niño Jesús con las manos atadas y cubierto por una manta de aluminio como la usadas en el centro de detención de inmigración, María y José con máscaras para protegerse de gases lacrimógenos.

Un pesebre ‘custodiado’ por ICE y con un Niño Jesús esposado provoca polémica en Chicago
Catorce mexicanos detenidos fueron extraditados de Estados Unidos a México el pasado 5 de diciembre.

EU extradita a 14 prisioneros a México, sentenciados por narcotráfico y posesión de armas
La Embajada de Rusia en Ciudad de México es una de las más grandes en el mundo, según su Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque el Kremlin y México tienen pocos vínculos económicos, culturales o militares.

EU dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse