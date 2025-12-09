Detienen a Yael ‘N’, sospechoso por asesinato del regidor de Reynosa, en CDMX

Derivado de las investigaciones por el crimen contra Brayan Vicente Salinas, regidor del municipio de Reynosa, Tamaulipas; el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó la detención del presunto implicado Yael ‘N’, en la alcaldía Gustavo A. Madero. De acuerdo con los primeros análisis de la SSC a cámaras de videovigilancia, indican que Yael ‘N’ ingresó al departamento en compañía de la víctima y otra persona; sin embargo, ambos abandonaron el inmueble, levantando las primeras sospechas tras darse a conocer el hecho violento, luego que autoridades ubicaron un vehículo color gris, en el que el detenido se habría ido al salir del condominio. TE PUEDE INTERESAR: Trabajadora halla sin vida en CDMX a regidor de Reynosa; asistiría a festejo de la 4T

Vázquez Camacho detalló que el detenido, de 20 años de edad, fue aprehendido en el cruce de la Avenida Insurgentes Norte al cruce con Acueducto, en la colonia San Pedro Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX, como resultado de investigaciones de gabinete y campo, tras la muerte del regidor. El secretario de seguridad agregó que Yael 'N' fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), para continuar con las investigaciones, con el fin de identificar y detener a los presuntos responsables. Al momento de la detención, la SSC apuntó que al presunto responsable del crimen le fue decomisado: 31 bolsitas de marihuana, un paquete con cristal, tres teléfonos celulares de alta gama, cuatro tarjetas bancarias y el auto color gris, con placas de Estado de México. ASESINATO DE REGIDOR DE REYNOSA Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, y presidente de la Comisión de Equidad de Género, especializado en temas de los derechos de la Comunidad LGBTTTIQ+, fue encontrado sin vida en un departamento de la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes, personal de limpieza del inmueble ubicado en la colonia Tabacalera, de la alcaldía Cuauhtémoc, ingresó al lugar donde se halló al funcionario sin signos vitales, el pasado 7 de diciembre.

Elementos del Ministerio Público recibieron el informe del descubrimiento y activaron los procedimientos periciales. Hasta el momento, Infobae reportó que la línea principal de investigaciones es por homicidio culposo, pues el cadáver presentó aparentes signos de violencia. La razón por la que Vicente Salinas se encontraba en la capital de México, fue para hacer presencia durante el festejo de los 7 años del inicio de la Cuarta Transformación (4T), encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo, frente al Palacio Nacional.