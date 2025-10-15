Detienen a seis personas relacionadas con una triple ejecución registrada en Pesquería, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Seis personas que son señaladas por su presunta participación en una triple ejecución registrada en el municipio de Pesquería, Nuevo León fueron detenidos en dos operativos realizados por el Grupo de Coordinación Metropolitana.

Los cuerpos de tres personas atadas de pies y manos fueron localizados el lunes en un terreno baldío del ayuntamiento de Pesquería y estas personas estarían relacionadas con esos hechos.

Una de las intervenciones se registró en la calle Piemonte en su cruce con Pompeya en el sector Firenze de la colonia Valle de Santa María.

En dicho sitio, los elementos de la Policía municipal y Fuerza Civil realizaron un despliegue estratégico para localizar a los sospechosos.

En dicho recorrido localizaron a Paula “N”, de 28 años; Sergio “N”, de 29 años, y Rodolfo “N”, de 37, quienes estaban sosteniendo una pelea, por lo que fueron interceptados porque además sus rasgos físicos y vestimenta coincidían con la descripción que tenían sobre ellos.

A los presuntos, las autoridades les decomisaron 79 envoltorios con una sustancia sólida parecida al cristal.

En esa misma colonia, pero en el cruce de las calles Fortuna y Monte los agentes comenzaron la búsqueda de unos sospechosos que habían sido vistos a bordo de un vehículo Chrysler Cirrus.

En ese sitio localizaron a Arturo “N”, de 28 años; Javier “N”, de 20 y Yaressi “N”, de 18. A los sospechosos se les decomisaron 132 bolsas de plástico con una sustancia sólida cristalina con características de la droga conocida como cristal y 90 bolsas de plástico con hierba verde y seca con las características de la marihuana.

“Las seis personas ya eran buscadas por las autoridades policiales, ya que se les relaciona con la participación en un hecho violento ocurrido durante la noche del lunes, en la colonia Valle de Santa María”, precisó la autoridad.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.