Tres muertas y seis heridos en ataque armado a bar en Juárez, NL

México
/ 1 noviembre 2025
    Tres muertas y seis heridos en ataque armado a bar en Juárez, NL

Ataque armado en el bar El Ovni 2, en Juárez, Nuevo León, dejó tres mujeres fallecidas y seis hombres lesionados durante la madrugada del sábado.

Monterrey, Nuevo León.- Hombres armados que ingresaron a un bar y dispararon en contra de los presentes dejaron un saldo de tres mujeres fallecidas y seis hombres lesionados, en Juárez, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados cerca de las 03:00 horas de este sábado y se registraron en en el negocio denominado restaurante-bar El Ovni 2, que se ubica en la Libramiento Julio Cisneros y Alejandro Garza Leal, en la colonia Joaquín Garza Garza, en el mencionado ayuntamiento.

La Fiscalía General de Justicia informó que se recibió el reporte a la central de radio de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de tres femeninas fallecidas en distintas clínicas. Las mujeres fueron heridas en el ataque y trasladadas para su atención médica, pero perdieron la vida mientras recibían asistencia.

Las ahora occisas fueron identificadas como Lucero “N”, de 22 años, quien murió en la Clinca Santa Cruz, en Guadalupe; Abril “N”, de 20 años, que falleció en la Clínica Centra, del mismo municipio, y Yajaira “N”, de 18 años, fallecida en el Hospital General de Juárez.

Por su parte, los seis hombres heridos son atendidos en la Hospital General de Juárez, a donde fueron trasladados.

Trascendió que los hombres armados ingresaron al negocio y comenzaron a disparar de forma indiscriminada en contra de los asistentes.

La FGJNL precisó que en el sitio se recolectaron como indicios diversos casquillos de arma de fuego larga.

Detectives de la AEI asignados al grupo de investigación de feminicidios inician indagatoria con perspectiva de género”, detalló la Fiscalía estatal.

Temas


Ataques
Bares
Crimen Organizado

Localizaciones


Nuevo León

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

