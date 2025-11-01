Tres muertas y seis heridos en ataque armado a bar en Juárez, NL

Monterrey, Nuevo León.- Hombres armados que ingresaron a un bar y dispararon en contra de los presentes dejaron un saldo de tres mujeres fallecidas y seis hombres lesionados, en Juárez, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados cerca de las 03:00 horas de este sábado y se registraron en en el negocio denominado restaurante-bar El Ovni 2, que se ubica en la Libramiento Julio Cisneros y Alejandro Garza Leal, en la colonia Joaquín Garza Garza, en el mencionado ayuntamiento.

La Fiscalía General de Justicia informó que se recibió el reporte a la central de radio de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de tres femeninas fallecidas en distintas clínicas. Las mujeres fueron heridas en el ataque y trasladadas para su atención médica, pero perdieron la vida mientras recibían asistencia.

