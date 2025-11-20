Detienen a síndica de Santa María Apazco; intentaba denunciar presunto desvío millonario de recursos

México
/ 20 noviembre 2025
    Detienen a síndica de Santa María Apazco; intentaba denunciar presunto desvío millonario de recursos
    Alejandra Jiménez, síndica de Santa María Apazco, fue detenida en Tierra Colorada en un contexto de disputa política previo al proceso electoral comunitario. FOTO: ESPECIAL

La síndica de Santa María Apazco fue detenida en Tierra Colorada tras denunciar presuntas irregularidades y desvío de recursos en el municipio

Alejandra Jiménez, síndica municipal de Santa María Apazco, fue detenida este lunes en la comunidad de Tierra Colorada, en un contexto de tensión política previo al proceso electoral local que se rige por el Sistema Normativo Interno (usos y costumbres).

La funcionaria acudió al lugar tras ser convocada para el supuesto nombramiento de un comité electoral comunitario. De acuerdo con testimonios de pobladores, este procedimiento “no fue avalado de manera democráticay habría sido utilizado para concretar su detención.

TE PUEDE INTERESAR: Noelia Daylen, es encontrada sin vida; la niña de 4 años fue asesinada en Juchitán, Oaxaca

Señalaron que la retención ocurrió para impedir su presencia en la asamblea general donde, afirmaron, daría a conocer presuntas irregularidades en el manejo de recursos municipales.

$!Alejandra Jiménez fue retenida en Tierra Colorada en medio de señalamientos por presuntas irregularidades y tensiones rumbo al proceso electoral por usos y costumbres en Santa María Apazco.
Alejandra Jiménez fue retenida en Tierra Colorada en medio de señalamientos por presuntas irregularidades y tensiones rumbo al proceso electoral por usos y costumbres en Santa María Apazco. FOTO: ESPECIAL

ALEJANDRA JIMÉNEZ HABRÍA SIDO DETENIDA DE MANERA ARBITRARIA POR ÓRDENES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Tras permanecer en los separos, Jiménez declaró: “Hice un llamado de auxilio con anticipación, no fui escuchada y hoy enfrento esta situación lamentable”.

También afirmó que, durante su gestión, “esta sindicatura nunca ha sido cómplice ni ha solapado ninguna anomalía que lastime o dañe la integridad de la paz social de mi municipio”.

La síndica atribuyó su detención al presidente municipal, Omar Bautista Rodríguez, y a otros integrantes del cabildo. Señaló que la medida fue “arbitraria” y que se ejecutó bajo las indicaciones del presidente municipal, alcalde tesorero, regidor de obras, regidora de educación y regidora de salud”.

ALEJANDRA JIMÉNEZ DENUNCIÓ DESVÍO MILLONARIO DE RECURSOS Y FALSIFICACIÓN DE FIRMAS

En agosto, Jiménez denunció públicamente un presunto desvío millonario de recursos y la falsificación de su firma en documentos oficiales. En una entrevista concedida al medio digital Noticias Oaxaca con Miguel Zúñiga Juárez, explicó que encontró documentos relacionados con asesorías técnicas y contables que, según dijo, se trataban de su mismo despacho, lo que constituye un acto de corrupción”.

Tras esa denuncia, afirmó que se emprendieron campañas de desprestigio y hostigamiento en su contra. Habitantes señalaron que estas acusaciones y la posterior detención forman parte del conflicto político que vive el municipio.

Indicaron que el edil ha sido señalado por presuntamente intentar influir en la integración del comité electoral mediante la designación de personas afines.

JIMÉNEZ HACE RESPONSABLE AL IEEPCO Y A LA TRIBUNA ELECTORAL

Jiménez aseguró que su arresto está relacionado directamente con este proceso electoral. “En estos momentos me encuentro detenida por un proceso electoral fraudulento que orquestó el presidente municipal, alcalde tesorero, regidor de obras, regidora de educación y regidora de salud, quienes en complicidad con el hermano de Jesús López Rodríguez”, expresó.

Asimismo, responsabilizó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y al Tribunal Electoral por permitir que se desarrollara esta situación: “Como síndica municipal hago responsable al IEEPCO y al Tribunal Electoral por permitir dicha situación”.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un posicionamiento oficial sobre los hechos ocurridos en Santa María Apazco, Oaxaca.

Temas


Detenciones

Localizaciones


Oaxaca

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Sheinbaum encabezó el desfile por el 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en la Plaza de la Constitución.

Se equivoca quien convoca a la violencia y alienta el odio: Claudia Sheinbaum
Empresarios piden analizar a fondo la propuesta de jornada de 40 horas antes de su aprobación.

Coahuila: Industriales alertan por alza de costos ante jornada laboral de 40 horas
La FGJCDMX detuvo a Luis “N” por su presunta participación en el feminicidio de Amanda Castro Rossab, hallada sin vida en la colonia Vista Alegre el 24 de octubre.

Detienen al hombre de la túnica negra que asesinó a Amanda en calles de la alcaldía Cuauhtémoc

Conoce cómo y por qué Pancho Villa invadió Estados Unidos en 1916 con 500 hombres, un hecho histórico que redefinió la relación México–EU y originó la Expedición Punitiva.

Pancho Villa, el mexicano que invadió Estados Unidos con 500 hombres
El mundo está a tan solo unas horas de conocer quién es la ganadora oficial del certamen Miss Universo en su edición número 74

Miss Universo 2025: Dónde y a qué hora ver HOY la gran coronación desde México
Motociclistas circulan en vías urbanas de Coahuila, donde se registra la mayor incidencia de accidentes.

Coahuila: crece 34% el número de motociclistas lesionados en Saltillo, llaman a legislar
Mourinho será una de las voces expertas de Televisa que acompañarán el camino hacia la Copa del Mundo 2026.

¡Refuerzo bomba de Televisa! José Mourinho será analista de TUDN para el Mundial 2026
Un estudio internacional reveló que consumir un hot dog puede quitar minutos de vida debido a su carga de sodio, grasas saturadas y aditivos.

¿Por qué comer un hot dog te puede quitar tiempo de vida?... esto dice las ciencia