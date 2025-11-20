Detienen a síndica de Santa María Apazco; intentaba denunciar presunto desvío millonario de recursos

Señalaron que la retención ocurrió para impedir su presencia en la asamblea general donde, afirmaron, daría a conocer presuntas irregularidades en el manejo de recursos municipales.

La funcionaria acudió al lugar tras ser convocada para el supuesto nombramiento de un comité electoral comunitario. De acuerdo con testimonios de pobladores, este procedimiento “ no fue avalado de manera democrática ” y habría sido utilizado para concretar su detención.

Alejandra Jiménez , síndica municipal de Santa María Apazco, fue detenida este lunes en la comunidad de Tierra Colorada, en un contexto de tensión política previo al proceso electoral local que se rige por el Sistema Normativo Interno (usos y costumbres).

ALEJANDRA JIMÉNEZ HABRÍA SIDO DETENIDA DE MANERA ARBITRARIA POR ÓRDENES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Tras permanecer en los separos, Jiménez declaró: “Hice un llamado de auxilio con anticipación, no fui escuchada y hoy enfrento esta situación lamentable”.

También afirmó que, durante su gestión, “esta sindicatura nunca ha sido cómplice ni ha solapado ninguna anomalía que lastime o dañe la integridad de la paz social de mi municipio”.

La síndica atribuyó su detención al presidente municipal, Omar Bautista Rodríguez, y a otros integrantes del cabildo. Señaló que la medida fue “arbitraria” y que se ejecutó “bajo las indicaciones del presidente municipal, alcalde tesorero, regidor de obras, regidora de educación y regidora de salud”.

ALEJANDRA JIMÉNEZ DENUNCIÓ DESVÍO MILLONARIO DE RECURSOS Y FALSIFICACIÓN DE FIRMAS

En agosto, Jiménez denunció públicamente un presunto desvío millonario de recursos y la falsificación de su firma en documentos oficiales. En una entrevista concedida al medio digital Noticias Oaxaca con Miguel Zúñiga Juárez, explicó que encontró documentos relacionados con asesorías técnicas y contables que, según dijo, “se trataban de su mismo despacho, lo que constituye un acto de corrupción”.

Tras esa denuncia, afirmó que se emprendieron campañas de desprestigio y hostigamiento en su contra. Habitantes señalaron que estas acusaciones y la posterior detención forman parte del conflicto político que vive el municipio.

Indicaron que el edil ha sido señalado por presuntamente intentar influir en la integración del comité electoral mediante la designación de personas afines.

JIMÉNEZ HACE RESPONSABLE AL IEEPCO Y A LA TRIBUNA ELECTORAL

Jiménez aseguró que su arresto está relacionado directamente con este proceso electoral. “En estos momentos me encuentro detenida por un proceso electoral fraudulento que orquestó el presidente municipal, alcalde tesorero, regidor de obras, regidora de educación y regidora de salud, quienes en complicidad con el hermano de Jesús López Rodríguez”, expresó.

Asimismo, responsabilizó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y al Tribunal Electoral por permitir que se desarrollara esta situación: “Como síndica municipal hago responsable al IEEPCO y al Tribunal Electoral por permitir dicha situación”.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un posicionamiento oficial sobre los hechos ocurridos en Santa María Apazco, Oaxaca.