Noelia Daylen, es encontrada sin vida; la niña de 4 años fue asesinada en Juchitán, Oaxaca

Tras el crimen, los familiares de Noelia reportaron su desaparición , desatando una intensa búsqueda en redes sociales y medios de comunicación. Su abuela, entre lágrimas, pidió apoyo para encontrarla y poder despedirse de su hija asesinada. Su súplica movilizó a autoridades y ciudadanos.

La mañana del 10 de noviembre, Noelia Daylen “N” , de cuatro años, salió de su casa en compañía de su madre, Adilene “G.L.” , de 21 años, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca . Horas después, se reportó un ataque armado en la avenida Vicente Guerrero, donde murieron Adilene, otra joven identificada como K.V.S. , y un hombre, C.E.A.M. .

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) activó la Alerta Amber y desplegó un operativo conjunto con la Guardia Nacional, Policía Estatal, Semar y Sedena, además de voluntarios que revisaron calles, vehículos y terrenos baldíos con ayuda de drones y binomios caninos.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan en Oaxaca a Guadalupe Urban, regidora del PVEM

EL HALLAZGO Y LAS DETENCIONES

El 11 de noviembre por la tarde, las autoridades localizaron a Noelia sin vida dentro de una vivienda en la colonia La Planta, en Juchitán. En el lugar fueron detenidas tres mujeres identificadas como R.E.B.N., originaria del Estado de México, y M.G.S.P. y R.I.P.G., ambas provenientes de Chiapas.

Mientras se realizaba la detención, familiares de la menor pedían no difundir rumores, afirmando que aún no habían reconocido el cuerpo. Horas después, la FGEO confirmó oficialmente el hallazgo y aseguró que la familia recibió acompañamiento psicológico y jurídico durante el proceso de identificación.

La dependencia explicó que, por seguridad y respeto a los derechos humanos, el cuerpo y las detenidas fueron trasladados a otra ubicación para continuar las investigaciones. Las tres mujeres están bajo investigación por su presunta participación en la desaparición y asesinato de Noelia y de las otras tres víctimas del ataque armado.

PRESUNTO VÍNCULO CON EL CJNG

Fuentes de seguridad revelaron a medios nacionales que las personas detenidas podrían estar relacionadas con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que opera en el Istmo de Tehuantepec. Aunque las autoridades aún no confirman este vínculo, la línea de investigación apunta a que el ataque podría haber sido una represalia ordenada por este grupo criminal.

El posible involucramiento del CJNG ha generado preocupación por la expansión de organizaciones delictivas en Oaxaca, una región donde recientemente se han registrado enfrentamientos y desapariciones vinculadas al crimen organizado.

El caso de Noelia podría estar relacionado con disputas territoriales y ajustes de cuentas entre grupos criminales locales y foráneos. Sin embargo, la FGEO ha pedido prudencia y aseguró que todas las hipótesis se investigan con base en evidencia técnica y científica.

INDIGNACIÓN Y REACCIÓN SOCIAL

El asesinato de la niña provocó una ola de indignación nacional. En redes sociales, la etiqueta #JusticiaParaNoelia se volvió tendencia. Políticos, activistas y ciudadanos exigieron el fin de la violencia contra los menores.

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, escribió: “Los mexicanos estamos indignados. No nos vamos a quedar callados”. La activista Ceci Flores, del colectivo Madres Buscadoras, expresó: “Solo tenía 4 años... su error fue nacer en un país donde el crimen manda”. Por su parte, Adrián LeBarón lamentó: “No entiendo cómo alguien puede tener la sangre tan fría como para quitarle la vida a una niña”.

De acuerdo con la colectiva Ges Mujer “Rosario Castellanos”, 74 mujeres han sido asesinadas de forma violenta en Oaxaca en lo que va del año, y la mayoría de los casos siguen impunes.

El gobernador Salomón Jara Cruz aseguró que el crimen no quedará sin castigo: “Ella era una víctima inocente; su pérdida nos duele profundamente. Este hecho refuerza nuestro compromiso de hacer justicia”.

TE PUEDE INTERESAR: SSPC detiene a 5 miembros de células criminales en Sinaloa; Harfuch confirma arresto del ‘Calamaco’

UN CRIMEN QUE SACUDE A MÉXICO

El asesinato de Noelia Daylen “N” no solo deja una profunda tristeza en Oaxaca, sino que expone nuevamente la vulnerabilidad de la niñez mexicana ante la violencia del crimen organizado.

La FGEO continúa recabando pruebas para determinar la responsabilidad de las tres detenidas y confirmar si actuaron bajo órdenes del CJNG. Mientras tanto, la sociedad exige justicia y la aplicación de castigos ejemplares.

Dato curioso: Según cifras del Secretariado Ejecutivo, cada día se reportan en México 7 homicidios de menores de edad, una cifra que revela la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección infantil frente a la violencia del país.